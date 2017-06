Paraísos Terrenales, todavía

Fernanda Tapia

En el marco del Día Mundial de los Mares, y porque aquí nada se hace bajo el agua, debo arrancarme con una importante FE DE ERRATAS.

En la anterior columna Lenin Zamudio, R.P. de Herbalife México, me hizo el favor de corregir un dato que di “al revés volteado”. Mencioné que Jorge Vergara es el que creó Herbalife, pero él es el de la competencia: Omnilife. “Herbalife fue creado por un americano llamado Mark Huges”. Y también abrazar a mis querid@ amig@s de Tupperware por su 51 Aniversario. Donde l@s vendedor@s pueden llegar a gozar de prestaciones como SEGURO SOCIAL y auto. Cursar carrera ¡¡¡y volverse empresarias!!! Aplausos

Aunque encerrados en ciudades enloquecedoras, creamos que todo es vorágine de concreto y perdición, sépanse que en México y en el mundo aún sobreviven ZONAS PROTEGIDAS. Según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) estas zonas son precisamente aquellas donde “los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas”. Ahora, ¿quién diablos las designa y protege? Pues se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ahorita en México existen “176 Áreas Naturales Protegidas y administradas por la CONANP, que resguardan 25 millones 394 mil 779 hectáreas que a su vez representan 12.93% de la superficie del país. Dentro de las 161 ANP federales, 121 se ubican en ecosistemas terrestres y 61 tienen designación o reconocimiento internacional”. Todo suena muy bien pero están en peligro ante el embate de mineras, inmobiliarias, desarrolladoras turísticas y hasta de la misma pobreza de sus habitantes. Y en el pasado Foro Internacional de Cancún, el Partido Verde presentó una ley que incluso se nota tecleada al vapor, con tal de exhibirla como un logro ante la presencia de las organizaciones conservacionistas internacionales. Craso error. Resulta que al parecer fue dictada por uno de los que era el villano y enemigo público número uno del partido verde y de los verdaderos ambientalistas. Entre muchas otras barbaridades, osaron incluir una pequeña palabra que manda toda la protección al traste.

El centro de cualquier área protegida, es el punto focal intocable. El corazón de ese ecosistema. Y al interior decía “que nada podía obligar a que esas zonas fueran profanadas por cualquier tipo de actividad humana”. Y agregaron la palabra “preferentemente”, lo que quiere decir que “trataremos de cuidarlas pero podrían suscitarse escenarios que pesen demasiado y ni modo, tengamos que hacer a un lado la biodiversidad para entrar con nuestras máquinas constructoras, cavadoras y darle en la torre a la vida de flora y fauna… y por ende a nosotros mismos”. Orita la ley está en pausa pero ahí vienen con la de bosques. Pfffff… México es uno de los cinco países con mayor diversidad en el mundo. Aquí existen 96 ecoregiones pero 11 de ellas no están reconocidas en las “protegidas”, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. También este último organismo ha señalado que las Áreas Naturales Protegidas, “sobre todo las decretadas a finales del siglo XIX y los primeros 70 años del siglo XX, fueron elegidas por su belleza paisajística y no tanto por una preservación estratégica de la multidiversidad”. Bueno, pues “haiga sido como haiga sido”… “a lo caido, caido”. Y aunque sea protejamos éstas. ¿Sabían de las Islas Marietas? Son pequeñas islas deshabitadas en el estado de Nayarit a tirito de piedra de Punta Mita,y su “gancho” es Playa Escondida, también conocida como Playa Oculta, una increíble playa dentro de la isla a la cuál se accede por una cueva. Y perdonen pero sí es un “huevo” llegar.

Otro parque nacional que aplaudimos los amantes del mar es CABO PULMO.En pleno mar de Cortés en Baja California Sur,con gran cantidad de especies marinas, lugar ideal para acampar y embeberse con el cielo, la tranquilidad de su playa y sus bellos arrecifes naturales. “Cabo Pulmón guarda el único arrecife coralino en el mar de Cortés, por lo que la pesca está prohibida y ello permite que más de 226 especies marinas sobrevivan ahí”. Ahí en el mar de Cortés también trata de sobrevivir la vaquita marina. Y esta semana varias fotos poblaron la redes sociales y hasta parecían memes o photoshops, porque mostraban a Leonardo DiCaprio saludando al presidente Peña Nieto mientras ambos observaban una pieza artesanal tallada y dibujada con motivos florales. Se trataba de la reproducción de una vaquita marina. Ésta, como todos sabemos, está condenada a desaparecer y nos convertirá en el primer país de este siglo en “perder una especie de mamífero marino”. No hemos logrado protegerla de pescadores, y mucho menos tener algún avance científico que permita seguirla reproduciendo pese a que no quedan suficientes especímenes como para lograrlo… Amén de que el Río Colorado el cual aportaba nutrientes para el desarrollo de las especies que eran alimento de la vaquita marina, ya NO LLEGA al mar porque los vecinos del norte desvían sus aguas para atender a Las Vegas y L.A. Ora nos vamos a la otra esquina de México, en Quintana Roo.Ahí se encuentra la que es llamada la laguna de Bacalar también llamada de los 7 colores por sus hermosas tonalidades y es un lugar, en serio, ¡mágico!

• Parque Nacional Isla Contoy Uno de los secretos mejor guardados de Quintana Roo es la Isla Contoy, ubicada aproximadamente a 30 km al norte de Isla Mujeres y conocida también como “La isla de los pájaros”, (no se emocionen).

• Mahahual. Uno de los principales atractivos de Mahahual es su cercanía con el anco Chinchorro, un atolón coralino declarado reserva natural, y la segunda arrera de arrecife más grande del mundo (después de la ran barrera de coral en Australia). Cuando llegaron los inversionistas italianos decidieron conservar casi intacta la belleza del pueblito. Hay hoteles boutique pero que como su nombre lo dice: NUNCA se alzan más de dos pisos; pero también hay zonas para dormir hasta en una hamaca debajo de una palapa. Cada año se está organizando el Festival Cultural Majahual en aras de promoverlo y en este se presentan artistas de renombre como Lila Downs, rockeros de antaño, cantautores locales. Determinadas noches llega a su plazoleta un vocho adecuado en su parte delantera cual horno de leña para pizzas que son muy socorridas por propios y extraños. El invento éste se llama El Vochorno.

• Holbox es una isla al norte de Quintana Roo, se toma un avión y de ahí puedes tomar transporte terrestre dos horas en medio de la selva hasta llegar a Chiquila para tomar el ferry otros 15 o 20 minutos o bien pagar un bar o que un taxi te lleve directo desde Cancún hasta Holbox. Ahí uno se mueve en bicicletas y carritos de golf (los cuales se pueden rentar al llegar).

Pareciera que la Tierra tiene una enfermedad y este mal se llama HUMANIDAD. Si bien es cierto que durante muchos siglos nos dedicamos sólo a devastar nuestra madre naturaleza, ahora también se están haciendo esfuerzos importantes por conservarla. En algunos casos aplicando el peso de la ley, pero en la mayoría no se soluciona criminalizando el actuar de quienes vivían explotando los recursos, lo que sí ha probado FUNCIONAR es incentivarlos a dejar de hacerlo. Sí podemos meter al tamborín alguna compañía pesquera que se salta todos los reglamentos mundiales y que a bordo lleva prácticamente ya una fábrica procesadora de los recursos. Pero aquellos pescadores del lugar, los que asesinaban tortugas, talaban árboles o en ella se les iba la vida se ha podido apoyarles promoviendo que en esos lugares, por ejemplo, fomentemos el turismo ecológico. Sin grandes desarrollos hoteleros y donde la derrama económica sea realmente para la comunidad. En otros casos por ejemplo en Calakmul , la Fundacion Telmex/ Telcel ha donado dinero a WWF para que haya un “seguro del ranchero”. Si un jaguar se come una vaca, se le paga la vaca para que éste no tenga la necesidad de balear al jaguar. Amén de que en muchas zonas se les paga la renta de sus terrenos, para que no tengan que deforestar y sembrar o dejarlos en manos del crimen organizado. Así ellos mismos se dedican a velar por las Reservas Naturales. Pero se requiere mucha conciencia y varo.

Estas áreas nacionales protegidas tienen una virtud que a la vez es un problema: NO SON TAN PROMOVIDAS AL TURISMO. Eso las preserva pero los lugareños al no tener esa entrada económica podrían volver a explotarlas.

Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche. Aquí incluso venden unos paquetes ecológicos a donde podrán pasar a la orillita de la selva, despertar con los monos aulladores y, si hay suerte, escuchar los pasitos furtivos de algún jaguar. La zona arqueológica es simplemente majestuosa.

Akumal, Riviera Maya “lugar de tortugas” en lengua maya, porque precisamente es ESO: un santuario lleno de tortugas marinas que han vivido más de 150 años. Hasta se puede nadar con ellas pero porfas no las estemos toqueteando, montándolas. ( ESO sólo el caguamo) ni haciéndolas posar pa la foto, ¿eh?

¿Y los corales? En el 2030, el 90% de los corales estarán amenazados y para el 2050 casi todas las zonas estarán en riesgo, de los que 75% estarían en niveles críticos. Alrededor de 275 millones de personas viven en regiones con corales y en más de 100 países y territorios los arrecifes de coral protegen unos 150 mil kilómetros de costas y sus comunidades contra tormentas y erosión.

Bahía de Concepción, Baja California Sur, es reconocido como el lugar más bello del estado. Área verde llena de paraísos que no han sido maltratados por el turismo, pues no encontrarás hoteles y grandes resorts. Si tienes ganas de pasar la noche y gozar de la naturaleza, puedes hospedarte en pequeñas cabañas que se ubican en las playas.

Sistema Arrecifal Veracruzano: el área está compuesta de grandes cuencas hidrológicas como el río Papaloapan, el río La Antigua y el río Jamapa, que proporcionan agua a las poblaciones cercanas. El parque está constituido por un conjunto de 23 arrecifes coralinos.