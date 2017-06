Infiniti crece gama en México: Llega Q60 Sport

Guillermo Lira

Déjeme iniciar este lunes con dos noticias que se generarán durante la semana. La primera tiene que ver con el acceso de una red WiFi dentro de su automóvil: la marca OnStar de General Motors estará introduciendo el siguiente nivel en cuanto a conectividad de la marca, y aunque faltan días, podremos resolver cuánto le costará tener WiFi en su auto hasta para siete dispositivos, quién le venderá los paquetes y qué cobertura tendrán. El siguiente nivel de compra de datos para que su auto sea un hot spot, espere a mediados de semana el dato.

Por otro lado, Audi estará presentando su gama Sport en la Ciudad de México, sin duda muy llamativa, seguramente llega con la intención de renovar el mensaje del manejo y estas versiones que siempre llevan muchos entusiastas a sus puntos de venta.

Q60 Sport y el éxito de Infiniti

Esta semana pudimos escuchar a Philipp Heldt, director general de Infiniti, quien no tiene sino cifras de crecimiento, ya que en este año fiscal creció 21% en el país y el primer trimestre del año logró cifra récord de cualquier otro primer trimestre desde que llegó a México con 14% de aumento. La razón se debe a que “Infiniti es una marca en constante expansión”, y así nos lo demuestran su Q50 y su QX60, que representan el gran volumen de su marca con 36% y 26%. En el renglón de distribución confirmó dos centros Infiniti más, uno en Cancún y otro en Toluca, creciendo sus puntos de venta hasta 40%.

Heldt también tuvo a bien introducir esta semana el nuevo Q60 Sport, un auto de alta gama que seguramente llevará muchos visitantes a sus puntos de venta. Déjeme le explico por qué: con un motor V6 turbo de 400 caballos de potencia, el más poderoso, pero además ligero y limpio que la marca ha creado llega este coupé a demostrar que el segmento de lujo entra en franca competencia en versiones deportivas. En tecnología, el motor sobresale, es el futuro de lo que han logrado en motores de seis cilindros, hasta con un sistema de inyección nuevo de alta presión, donde el cliente se beneficia de poder, pero también de economía. No quieren dejar el segmento fuera, y con este deportivo, imagine que en este auto hay siete distintos modos de manejo de su dirección electrónica, la cual, por cierto, no tiene partes mecánicas. Al igual, la suspensión es ajustable, lo que le da su gran manejo en pista o calles empedradas. Lo que resume al auto es que es personalizable al máximo y de manera fácil con el sistema Drive Mode Selector. Complementa su lujo el sistema de cancelación de ruidos externos, sus 13 bocinas Bose y la conectividad In Touch que permite interactuar con el auto a larga distancia. Toda la seguridad, desde prevención de colisión frontal, hasta prevención de cambio de carril, frenado de emergencia, etcétera, no dejaron de ponerle nada en este renglón.

Hyundai: ¡un gigante en crecimiento!

Pedro Albarrán, director de Hyundai en México, confirmó esta semana que su auto Accent hecho en Pesquería, Nuevo León, lanzará en julio su nueva generación, tanto en sedán como en hatchback, pero además aseguró la cifra de exportación a 60 países lo cual le hace un buen pilar de producción para la planta. Llegará a pisos de venta en México durante Agosto y tendrá una versión hatchback y una sedán.

En más noticias de la coreana, nos enteramos que traerán la gama N de Hyundai, que incluye a sus híbridos y eléctricos, por ahí hemos visto el Ionic en algunos auto shows y podría ser uno de sus grandes aciertos para el país. Otros de los autos que ya ve Albarrán para México son el Elantrasedán turbo y el GT coupé, así como el icónico Veloster. Parece que viene una vorágine de productos por varios flancos en esta armadora, lo que sin duda tendrá estrategia y crecimiento en ventas. Aunque el éxito y volumen quieren enfocarlo a camionetas, con lo cual inician esta semana con la presentación de la Santa Fe en una sola versión para 7 pasajeros de 632 mil 900 pesos. Y además nos dejaron ver algo del futuro en Frankfurt con la Kona que será presentada allá en septiembre una SUV mediana y con opción a híbrida.