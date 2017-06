Confidencial: Murillo Karam, en su última oportunidad

Confidencial

Jesús Murillo Karam, ex titular de la Sedatu, tendrá en sus manos la organización de la Asamblea Nacional del PRI -adelantada para agosto próximo- y, con ello, encumbrar a un candidato competitivo ante Andrés Manuel López Obrador en 2018. El ex gobernador de Hidalgo tiene la encomienda de quitar todos los candidatos que pudieran debilitar una candidatura viable, como el de haber ganado un puesto de elección popular y el tener o no militancia, además de analizar cambiar el nombre del partido. Dicen que esta es la última oportunidad política para Murillo, tras su desastrosa actuación en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en septiembre de 2014.

Rolando Cañas, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, ganó el primer round al gobierno capitalino por la construcción de la línea de Metrobús en Reforma, al obtener un amparo para frenar las obras. Sin embargo, para el segundo round nos adelantan que el director del Metrobús, Guillermo Calderón, prepara un robusto expediente, avalado por el INAH, para demostrar que la obra no afectará área alguna del bosque de Chapultepec ni la estructura de la avenida. De acuerdo con algunos expertos, el tercer round será definido con base en costos y beneficios, pues la obra ya tiene el 40% de avance.

Raúl Cervantes, titular de la PGR, podrá estar tranquilo pues se ha librado de comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para rendir un informe de los avances del caso Ayotzinapa. Al interior del Congreso nos adelantan que, a pesar de las presiones del PRD y Morena, la mayoría decidió que en la actual coyuntura existen temas prioritarios en la agenda legislativa, como sacar la Ley de Seguridad Interior o designar al Fiscal Anticorrupción o aprobar la ley para endurecer las penas contra los huachicoleros.