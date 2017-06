Confidencial: A un paso de la detención de César Duarte

Confidencial

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, sigue escondido en El Paso, Texas, y no se fugó a Canadá, como muchos dicen. Nos confirman que el gobierno de Javier Corral tiene información verificada de que el chihuahuense viaja constantemente a Dallas, por una afección médica, y que ha solicitado al Department of Homeland Security el cambio de residencia a Miami. Nos adelantan que la detención y extradición de Duarte es cosa de semanas.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, quiere borrar de la percepción de la gente que en la CDMX no se puede transitar o caminar tranquilo, por lo que desde la Conago se afina una reforma constitucional al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ante el incremento de liberaciones de presuntos delincuentes que, en su opinión, deberían permanecer tras las rejas, opinión que, nos dicen en San Lázaro, chocará con la visión que tienen los legisladores de que es prioridad la profesionalización de jueces y ministerios públicos.

Édgar Olvera, presidente municipal de Naucalpan, olvidó su promesa de depurar y profesionalizar a su policía, luego de que se descubriera a uno de sus comandantes ordeñando una patrulla; el año pasado el edil firmó un acuerdo para certificar a su policía con un organismo estadounidense, pero lo que no dijo es que este proceso tardaría siete años, así que entre policías ladrones, secuestradores, extorsionadores y un largo etcétera, esos 7 años parecerán 7 siglos.

Alfonso Romo, asesor de Andrés Manuel López Obrador, reanudó su operación política luego del trago amargo para Morena el domingo pasado en el Edomex. Ayer tuvo un encuentro en Monterrey, en el que llamó la atención la presencia de dos priistas, Benito Caballero, un efectivo operador, y Gloria Treviño, diputada local que anhela la candidatura por Apodaca, actualmente bajo el gobierno de Óscar Cantú. Dicen que Treviño analiza sus opciones porque en su partido ya tienen a dos punteros, los legisladores Andrés Cantú (estatal) y Juan Manuel Cavazos (federal).