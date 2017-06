Una columna patas friendly

Fernanda Tapia

Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un trío de jovencitos que se dedicaron hacer una ardua investigación para conocer la realidad del tráfico de animales exóticos en el país. Es simplemente alarmante, es el cuarto generador de ganancias para el crimen mundial, debajo de drogas, armas y personas. Es por eso que quise compartirles toda esta información

A decir de la fotógrafa e investigadora SANDRA MONROY MANDUJANO, quien dedicó su más reciente exposición a niños, niñas y jóvenes en situación de calle, “los integrantes de estas poblaciones callejeras pueden pasar sin comer uno o dos días, pero en cuanto cae algo el primero en comer es su acompañante peludo”. ¿Desde cuándo caminan junto a nosotros las mal llamadas “mascotas” y a quienes conocemos como animales no humanos de compañía? Algunos señalan a hombres de las cavernas compartiendo el calor con otros animales, que probablemente podrían haberle servido de alimento en los duros inviernos. Pero se dice que el proceso fue gradual y que debió de comenzar formalmente en la Edad de Piedra (13 mil a.C). “La primera evidencia de domesticación de animales se menciona en la ciudad bíblica de Jericó en Palestina unos 12 mil a.C, donde perros y cabras eran adoptados como mascotas”. Muy mala idea, porque si los perros normalmente se tragan las chancletas, las cabras arrasan con TODO… “se cree que todo comenzó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos con la naturaleza para su supervivencia y desarrollo”. Aparentemente los perros “han sido criados como animales de compañía por alrededor de 10 mil años, mientras que alrededor del año 3500 a. C. comenzó la domesticación de gatos en Egipto”. Uy si vieran que ahora todos somos “gatos” de alguien. Ahora vámonos hasta la Edad Media, a los animales no humanos les ib no muy bien que digamos. Animas los centros comerciales con todo tipo de productos suntuarios para perritos nerviosos que caben en la palma de una mano.

El concepto de mascota en sí, ya era entendida, pero había muchas más especies para domesticar: monos, hurones, ovejas, loros, ovejas, ardillas y cerdos; aunque recuerden que en última instancia también se les veía como “una inversión a futuro” y podían terminar de alimento o para generar recursos económicos, ya que “podían ser canjeados en un trueque comercial o vendidos”. Según Barbara Hanawalt, especialista en historia medieval de la Universidad Estatal de Ohio: “Cuando un niño tenía comportamiento ejemplar, él generalmente obtenía una oveja como regalo de los padres”.Y esta misma investigadora nos aclara algo MUY curioso o peculiar: “los gatos no fueron tomados como mascotas dado el simbolismo maligno surgido durante la Edad Media. Tras el surgimiento de la peste negra en el viejo continente, la Iglesia católica responsabilizó a los gatos de la enfermedad y ordenó su exterminio inmediato, grave error”. Porque precisamente ahora se sabe que la peste se extendió gracias a los parásitos en las ratas, y habiendo menos gatos por orden de la Iglesia, ¡¡¡la enfermedad era imparable!!! El término mascota, no es anglicismo de pet, sino que proviene del francés mascotte y su significado se puede entender como animal que da suerte a quienes lo acogen. Y como en todo el mundo de los animales no humanos de compañía, también es un mundo de contraste. Mientras algunos vagan hambreados, otros reciben clases de natación, peluquería y pedicura, suites de lujo, tratamientos de barro o aromaterapia y lo último en moda de verano. Pero OJO: “Los expertos relacionan la pasión por las mascotas con el descenso de la natalidad, de hecho es común ponerles pañales en casa o pasearles en carrito”. ¿Y tú, tienes perrito?

LO QUE CALIENTA

Cosas muy KOOL para tu mejor amig@ Y QUE SEGURAMENTE ni siquiera tú te das esos lujos:

Etología. Si tu mascota es agresiva, demasiado inquieta, nerviosa o si todos los días destruye algo dentro del hogar, se orina o defeca en medio de tu sala o arriba del colchón, tal vez tiene un problema. De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la etología es un nuevo campo de especialidad en la medicina veterinaria, el cual se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de comportamiento en perros y gatos. O sea tu mascota va a su terapia.

Pet Party & Moments es un servicio con el cual puedes organizar una fiesta para tu mascota, ya sea para darle la bienvenida o para celebrar su cumpleaños. También puedes organizar una sesión de fotos en la que tu mascota sea la protagonista o solicitar que tu mascota te acompañe durante la celebración de tu boda y que asista muy bien arreglado para la ocasión.

Seguros. Tu mascota está expuesta a sufrir cualquier tipo de accidente o, incluso, a extraviarse. También puede atacar a alguien o ser extraída de tu hogar sin tu consentimiento. Por eso, algunas aseguradoras ahora ofertan los SEGUROS PARA MASCOTAS.

LO CHIDO

• Gimnasio para mascotas, sobre todo los animales de gran tamaño, como ciertas razas de perros, requieren de una rutina intensa de ejercicios para prevenir problemas cardiacos, en sus articulaciones y en los huesos; así como problemas emocionales, como la depresión y la estereotipia. Y más si están junto a ti y tu computadora o consola gran parte del día.

• ¿De las más caras?

Cacatúa de palma, realmente inteligente, incluso puede hablar como una persona y puede vivir 50 años (20 mil dólares). El Gato de Ashera, es una mezcla de cerval africano y de leopardo asiático, 25 mil dólares. El León Blanco es una mutación natural que sufrió el león africano, sólo existe en los zoológicos y su reproducción es controlada. Los venden para cubrir los costos de áreas protegidas, cuestan 150 mil dólares y por lo general lo pagan millonarios de Dubái.

• El Mastín Tibetano es tan escaso y tiene un pelaje tan bello que las personas se pelean por tener uno (1.5 millones de dólares). Caballo Federico el Grande. Desde hace algunos meses este animal se convirtió en una moda para los jóvenes famosos y millonarios. Selena Gomez pago un millón de dólares por uno. Lancelot (el primer perro clonado) y fue de dos americanos petroleros millonarios. Ellos tenían un perro el cual había vivido con ellos 18 años, con su muerte pagaron a una empresa coreana la cantidad de 155 mil dólares para que le clonaran a su recién fallecido perro. Perros clonados de Trakr, que fue un Pastor Alemán, el cual salvó de los escombros a una persona que había sido víctima de los ataques terroristas del 11 de Septiembre. Es por eso que una empresa quiso clonarlo y perpetuar su valor y su especie.

PARA PENSARLE

Peligros de la humanización animal. Híjoles… según expertos, “de la crisis de los modelos familiares surge la creciente humanización de las mascotas. Los situamos en el rol de hijos o los utilizamos como equilibradores del afecto de vínculos disfuncionales. Entre la domesticación y el apego. Así es la historia de la relación humanos-animales”. Entonces podemos faltarles al respeto HUMANIZÁNDOLOS. Los que advierte sobre ésto, explican, “es un tipo de amor malentendido, ya que el animal tiene derecho a ser un animal”. De pronto aparece la sensación de que pueden hablar el mismo idioma que sus mascotas y que emocionalmente hay una complementariedad que, en algunos casos, puede ir incluso más allá de su relación con los humanos”. Esta conducta es, según el docente en ética, “algo muy profundo, ya que si pienso que puedo entrar en el mundo comunicativo del animal, lo estoy convirtiendo en miembro de mi propia familia”. Y afortunadamente ya hay libros tanatológicos para quienes pierden a su mejor compañía. ¿¡Qué tanto es tantito!? Se dice que “la frontera o la condición para saber si nuestras acciones con las mascotas son o no convenientes está en el dolor”. Alba Jornet, del departamento de animales domésticos de la Fundación FAADA cree que “que la humanización extrema de los animales no es beneficiosa ni necesaria” y advierte “que todo lo que pueda provocar un estrés al animal puede acabar en maltrato, por lo que es muy recomendable conocer muy bien a la mascota antes de tomar decisiones”.

ARRIBA

Entre los efectos positivos de las mascotas en la salud humana se han descubierto: el descenso de la resión arterial alta y de los niveles de olesterol y riglicéridos en la sangre, una respuesta positiva al estrés mental, la depresión y los sentimientos de soledad, desembocando en un fecto placebo, que mejora la salud del poseedor.

ABAJO

Entre los efectos negativos en la salud por causa de un animal de compañía se enumeran principalmente las respuestas respiratorias y cutáneas de lergias y asma. Ataques con mordidas, inyección de veneno, zarpazos y algunas enfermedades por patógenos.