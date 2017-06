¿Papá en casa, resultados productivos en el trabajo?

Inteligencia emocional . La vida en general es un cúmulo de emociones y un sube y baja que no termina; los hijos son capaces de hacernos sentir el amor más puro y profundo y a los dos minutos provocarnos una ira descontrolada, que al final del día aprendemos a manejar. En la rutina laboral ocurre lo mismo, así que podrás manejar tus emociones con mayor facilidad.

Valor del tiempo. Como papás sabemos que, si bien no podemos estar un gran número de horas con los hijos, aprovechamos al máximo aquellos espacios de convivencia. En las empresas muchas veces el tiempo no se exprime al máximo, por lo que hacerte consciente del valor que tiene cada minuto, te permitirá no dejarlo pasar así porque sí.