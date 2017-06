¡¡¡Ayyyy Nanitaaa!!!

Fernanda Tapia

Muchos se quejaron de la película de La Momia, sin embargo, no los puedo culpar, ya que no tenían la información de que ésta sería la presentación en sociedad de la versión moderna de todos los monstruos de Universal. Es por eso que de pronto vemos en pantalla algunos restos de vampiros y monstruos de la Laguna Verde flotando en formol a lo largo de su laboratorio y colección.

Estos bichos o bestias eran conocidos como monstruos y aunque no lo crean merecían un estudio formal: la criptozoología (del griego cryptos, “oculto”, zoos, “animal” y logos, “estudio”. Literalmente “el estudio de los animales ocultos”. Ésta no es una materia salida de Harry Potter. Es la disciplina que “realiza el estudio y búsqueda de hipotéticos animales actuales denominados “críptidos” que, según sus partidarios, postulan que estarían quedando fuera de los catálogos de zoología contemporánea. O sea, lo que los científicos autodenominados seri@s dirían que son tan sólo delirios de vapores etílicos o más comunmente llamados “chaquetas mentales”. Esto no desanima a los buscadores de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, “pero presentes en la mitología y el folclore”. Por ello la consideran una pseudociencia.

Las personas que se dedican al estudio e investigación de la criptozoología se hacen llamar criptozoólogos, mientras que “las hipotéticas criaturas en cuestión son llamadas críptidos”. Y también tratan de encontrar presuntos animales desconocidos, los cuales poseen una gran lista de reportes a través del tiempo, descritos con características de animales extintos. Y no se ría que no sólo se remite al Yeti o a Pie Grande. Por ejemplo, actualmente ya se muestran en cautiverio unos mamíferos cuadrúpedos mezcla cebra, con venado o jirafa (me acordé del chiste de la orgía de animales en la selva). A este especímen le llaman: OKAPI. Criptozoólogos y zoólogos, escuchando historias, leyendas y avistamientos o de plano por simple casualidad, encontraron la mariposa esfinge de Morgan (cuya existencia fue predicha por Charles Darwin), el calamar gigante (del cual afirman que originó la leyenda del Kraken), el celacanto (que se creía extinto), y no me extrañaría que pronto se toparan con algo más parecido a un alebrije. Fíjense entre bestias mitológicas está el propio Kraken, que es una criatura marina de la “mitología escandinava y finlandesa descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante que, emergiendo de las profundidades, atacaba barcos y devoraba a los marinos”.

Es muy probable que los marinos hayan visto calamares gigantes reales de entre 13 y 15 metros de largo, incluyendo los tentáculos forcejeando con alguna ballena que trataba de comérselo!!! El Fenrir (también conocido como Fenris, Fenrisúlfr, Hróðvitnir o Vánagandr) es un lobo monstruoso. Fenrir, según se atestigua en las dos Edda’s (escritos del siglo XIII) es el padre de los lobos Sköll y de Hati. Es el hijo de Loki y se predispone para matar al dios Odín durante los eventos del Ragnarök pero es asesinado por el hijo de Odín…O sea…Thor? O ya me revolví con las películas de Marvel!? Las nornas (nornir) fijan el destino y sus decisiones resultan irrevocables. No se sabe a ciencia cierta cuántas eran, pero se conservaron las tres principales: Urðr (“lo que ha ocurrido”), Verðandi (“lo que está ocurriendo”) y Skuld (“lo que debería suceder”).En otras mitologías eran las parcas y entre las tres se prestaban un solo ojo para ver. Y así a ciegas “hilan el destino de la humanidad y en especial, con hilo de oro, el de los héroes”.

Eran cuatachas y comadres de las dísir y las valquirias lideradas por Freyja, “también divinidades relacionadas a aspectos del destino, concepto muy importante para estos pueblos”. La verdad es que a estas últimas se les representó como gordas de refajo porque puras cantantes esponjosas las interpretaban en la ópera alemana. En la mitología era unos viejorrones rubios mega buenas guerreras que descendían en caballos de seis patas (sin alas) el que entendió, entendió. Otros son menos antropomorfos y amables, por ejemplo el Wendigo (que debería llamarse Méndigo) y es “una aparición caníbal que devora a los seres humanos, y puede asumir su forma en algunas de las variaciones de los mitos de las tribus algonquinas, y cualquier ser humano que recurre al canibalismo se convertirá en un Wendigo para siempre. “La mejor parte de este mito se encuentra en la tribu Abenaki de Maine y Quebec oriental. Se temía al Wendigo, ya que atacaba a los campistas que dormían en las afueras del desierto, se dice que los cocinaba y comía los pies primero. Todos en la zona escuchaban gritos espeluznantes de dolor en lo lejano”.

Otros aseguran que es de donde surge el mito del VAMPIRO.

“Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti”. Friedrich Nietzsche

Lo que calienta

El Minotauro (significa Toro de Minos) era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Lo gacho es que es discriminado al ser concebido de la unión entre Pasífae y un magnífico toro con motivo de un castigo divino. Muchos años, hombres y mujeres fueron llevados a la cárcel/laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia. Hum pa mí que les daba mololongo.

Medusa era un monstruo femenino (pa variar mujer…), que volvía de piedra a aquellos que la miraban (…o sea, miradas que matan). Fue decapitada por Perseo (feminicidio), quien después usó su cabeza como arma (técnica narvo) hasta que se la dio a la diosa Atenea para que la pusiera en su escudo, la égida.

Arpías (que vuela y saquea… o sea, como banda de mujerones entronas y bravas) eran hermosas mujeres aladas conocidas principalmente por robar constantemente la comida de Fineo antes de que éste pudiera comerla, haciendo cumplir así un castigo impuesto por Zeus. Me cae que sí eran hojas sueltas.

Arriba

El Yeti o abominable hombre de las nieves o según los lamas… del Himalaya como un simio gigante emparentado con el Pie Grande norteamericano. Montones de “encuentros con expedicionarios” dan cuenta de su existencia. Cero pruebas.

Abajo

El monstruo del lago Ness, se les había atravesado a tantos lugareños que familiarmente le dicen Nessie, es el nombre de una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness y es quizá el “misterio” más difundido de la criptozoología. No se pudo probar su existencia ni con una expedición patrocinada y, pa acabarla, existía una foto borrosa que ya se aclaró fue falsa.

Para pensarle

En muchas tradiciones se ha visto seres de humanoides de gran talla, pero en un estado de evolución anterior a homosapiens. Pie Grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto simiesco que habitaría los bosques. Igual da miedon porque calza GRANDE. Uno famosón pero de la era moderna es el chupacabras que ataca animales en las zonas rurales de una población, sobre todo se ha registrado en México y América Central y del Sur. En Filipinas creen en el Sigbin que supuestamente es una criatura que chupa la sangre de las sombras de sus víctimas. Tiene la capacidad de caminar hacia atrás con la cabeza agachada entre las piernas traseras y es invisible ante los humanos, pero su mayor característica es que despide un olor nauseabundo. En Australia asustan a los niños con el Bunyip, una criatura mítica que se esconde en los pantanos, ríos y manantiales. Sus descripciones señalan que es una estrella de mar gigante con cara de perro, pelo oscuro y aletas. Dice la leyenda que puede llegar a medir entre 12 y 13 metros de altura. Que presten pa estar iguales. Las Banshee de Irlanda son espíritus femeninos que se aparecen a una persona para anunciar con sus gemidos la muerte de una persona cercana. Como acá soñar con caída de dientes. El dragón, aunque ya lo venden hasta de peluchito, es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Las interpretaciones más familiares de dragones son los dragones europeos y los dragones orientales.

Números comparados

Lo chido

Cthulhu (de La llamada de Cthulhu de H. P. Lovecraft) una criatura extraterrestre, que tiene características físicas y habilidades que le hacen algo parecido a un dios para los humanos. Se describe como una enorme criatura comparable a una montaña desplazándose (mide unos 10 kilómetros de altura), con cabeza de pulpo o calamar, y abotagado cuerpo de dragón. Su cuerpo escamoso está compuesto por una sustancia distinta a las que se encuentran en nuestro planeta, una especie de masa gelatinosa que lo hace prácticamente indestructible. Si te preguntas como se pronuncia su nombre, es con mucho miedo

El Balrog en El Señor de los Anillos de JRR Tolkien. El Jabberwock en Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Grendel en el Beowulf. Los del cine: Frankenstein, uno de los más famosos es el interpretado por Boris Karloff en los años 30. El hombre lobo. El licántropo fue uno de los monstruos más en boga en los 40. Tomó el rostro de Lon Chaney Jr.

Godzilla o como le dicen en Japón: Góyirá. King Kong. La criatura de la Laguna Negra. La Mosca.

Los que dan risa. Kasa-obake tiene la friolera de 100 años (una suerte que nuestros paraguas no duren tanto), un solo ojo, dos brazos y una sola pierna, con la que se desplaza dando saltos. El Monstruo de Espagueti Volador (MonEsVol) tiene 100 años y sus componentes principales son pasta y albóndigas. Sus seguidores crearon la religion pastafari.No vaya a ser..