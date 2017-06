Confidencial: Inmune, esposa de Javier Duarte

Confidencial

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, tiene una estrategia de claro desafío al gobierno, cuyas acusaciones en su contra las calificó como “infundadas, ligeras, vagas e imprecisas” ante un tribunal de Guatemala, sin embargo, tanto en el PRI como en Los Pinos no saben exactamente a qué gobierno “fallido” se refiere, si al federal o al de Veracruz, aunque en la oposición más que una especie de chantaje por la información “sensible” que posee, se sospecha de un acuerdo extrajudicial para lograr inmunidad para su esposa, sobre quien no existe ninguna acusación a pesar de múltiples pruebas de su participación en el presunto desvío de recursos públicos y sus gastos onerosos en el extranjero.

Roberto Gil Zuarth, senador panista, comenzó a dinamitar el futuro del Frente Amplio Democrático al afirmar que sería una “insensatez” que el candidato del bloque no saliera del PAN, misma posición que ayer mismo fijara Ernesto Cordero. Al interior de Acción Nacional ven esta rebeldía más como una provocación en contra de su dirigente nacional Ricardo Anaya que como una estrategia para sepultar el bloque opositor, al cual sea dicho de paso, no le ven mucho futuro.

Édgar Olvera, alcalde de Naucalpan, no pone orden en su ayuntamiento ni se pone de acuerdo sobre el tratamiento informativo en el caso del representante vecinal y aviador Felipe Peralta, supuesto policía municipal, pues mientras el director de seguridad dice que evaluarán su trabajo para saber si permanece o es dado de baja, Olvera asegura que no puede estar en los dos cargos, la dirección de Comunicación Social se sacó de la manga una supuesta renuncia de Peralta en enero. Lo raro es que, desde la semana pasada, nadie mencionó esta supuesta renuncia, a pesar de que el caso les estalló en las manos.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, comenzó a derrochar recursos públicos a pesar de presumirse como uno de los gobernantes más austeros del país. Recién se acaba de ventilar que la publicidad de una revista donde aparece, tanto en NL como en la Ciudad de México, le costó 7 millones de pesos. A pesar de este dispendio, el Bronco ya candidatea a Carlos Garza, tesorero del estado, el Congreso de la Unión, toda vez que busca posicionar a su gente en San Lázaro, donde se gestionan recursos para los estados.