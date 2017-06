Historias que contar

Jessie Cervantes

Con más de treinta años en la comunicación siempre quedan sueños por cumplir; sueños por los cuales no puedes dejar de luchar; sueños con los que te vas a motivar; tengas la edad que tengas debes seguir usando toda tu energía para hacer que la cosas pasen y hoy les puedo decir que unas de las más grandes satisfacciones han llegado a mi vida y como los que nos dedicamos al entretenimiento nos debemos al público me parece justo ahora compartirlo con ustedes.

Toda mi vida he contado historias, en la radio se trata de contar historias, todo el tiempo, en una campaña, en un promocional, en una mención, presentando una canción, dando una noticia, en una entrevista, la radio son historias, historias que escuchas y que luego recreas con imágenes en tu mente, finalmente la radio es imaginación, misma que se convierte en emoción que te llega y te mueve siempre.

Tengo unos años escribiendo en todas sus modalidades, me gusta, me motiva, con lo que cumpliendo uno de mis objetivos de vida decidí hacer un libro, escribirlo de radio, mi gran pasión, sabía que si lo hacía muy técnico iba a terminar sólo sirviendo, en algunos casos, para que lo pudieran usar como manual los alumnos de comunicación en su clase respectiva, con lo que me propuse hacer una historia y meterla en la radio, en los estudios, en las cabinas, para así presentar a todos ustedes mi nueva faceta como autor con la salida de mi primer libro, una novela Emociones en sintonía la cual nace del inmenso amor entre Luciano y Berenice los protagonistas, es un libro que te pone de frente a la lucha de los seres humanos por hacer sus sueños realidad venciendo cuanta adversidad se les presente en el camino, no dejando de lado nunca la posibilidad de lograr una relación duradera, un matrimonio de vida, de esos que no se cuentan por los años sino por la experiencia de compartir juntos por siempre.

Un libro de reflexión que además basado en mi experiencia como coach presenta mi manera de analizar distintas situaciones por las que pasan los protagonistas: duelo, muerte, depresión, frustración, amistad, pasión y las mejores actitudes ante la vida.

Logramos combinar otra de mis pasiones, la música, ya que cada capítulo está sellado por una estrofa de una canción acorde al tema del mismo, el protagonista es vocalista de una banda, y se habla de situaciones históricas de grandes estrellas y todo lo puedes escuchar de una lista de reproducción que viene al final con un código QR que te transporta directo a Spotify y a las canciones de la novela.

Estoy más que orgulloso, es de las cosas que traen satisfacciones más allá de lo económico, satisfacciones de vida, de las que te permiten morir en paz o vivir más tranquilo al ver que tus sueños siguen en proceso y se siguen haciendo realidad.

Espero a partir del próximo lunes puedan leer Emociones en Sintonía.