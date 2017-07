Cinco enseñanzas de una bloguera de viajes sobre dinero

Ilse Santa Rita

Descubrí a Aniko Villalba como uno descubre cualquier cosa hoy en día, googleando. O mejor dicho, comencé buscando una cosa y un clic me llevó a otro hasta encontrarme con ella.

Lo primero que vi fue un video de ella en una conferencia TED donde la chica, que en ese entonces tendría unos 26 años, habló sobre cómo se convirtió en viajera, cómo había logrado vivir de eso y las dificultades que enfrentó para lograrlo.

Aniko, originaria de Argentina, se lanzó a esa aventura recién egresada de una carrera y con poco dinero en la bolsa. A 10 años de eso, esta joven se convirtió en inspiración de muchos viajeros alrededor del mundo. La siguen desde personas que buscan irse 15 días de vacaciones, hasta personas que han decidido dejarlo todo por conocer el mundo.

En su blog viajandoporahi.com, Aniko ha escrito sobre cómo empezar a viajar. Sus textos me gustan no sólo porque son guías para potenciales viajeros, sino porque habla de sus aprendizajes y comparte sus reflexiones sobre cómo influye la preocupación por el dinero, los prejuicios y el agobio sobre cómo financiar un viaje.

Aquí resumo algunos de sus consejos y cito textualmente algunas reflexiones que podrás leer en su blog. Si tú estás pensando en lanzarte al mundo, seguro te van a ayudar:

1- No necesitas ser millonario para viajar y viajar con pocos lujos tampoco te hace un vago. “Viajar, para mí, no equivale a irse de vacaciones ni a llenarse de lujos, sino a salir a conocer todos los mundos que hay adentro de este. Y para eso, créanme, no se necesita mucho dinero”.

2- Debes tener un presupuesto para viajar, pero también puedes generar ingresos mientras viajas. “Además de soñar con viajar por viajar, también soñaba con hacer de ello un modo de vida que me permitiera sustentarme para seguir viajando. Ahí apareció la escritura como opción viable”. Aniko tiene tres libros publicados sobre viajes, un blog y publica en diferentes medios.

3- Vivir en movimiento puede ser mucho más barato que vivir de manera fija. “Digo ‘puede ser’ porque todo depende de qué entienda cada uno por viajar. Hay gente (y escuché esta frase mil veces) que dice que si va a viajar quiere estar tan cómodo como en su casa o más. Perfecto: en ese caso esa persona gastará más en dos semanas de viaje de lo que gasta en seis meses en su ciudad”.

4- Para viajar por periodos largos necesitas adaptabilidad, empatía, apertura, predisposición y ganas para adaptarte a circunstancias inesperadas.

5- Incluso como mochilero, es necesario hacer la tarea y no dejarlo todo a la improvisación. Compara vuelos, revisa visas, clima, transporte (hay países que están hechos para viajar en tren y otros donde la mejor opción es alquilar un coche entre varios) y asegura el tema de la salud.

“En mi opinión, es muy importante tener un seguro médico de viaje (habla la que tuvo dengue, amebas, gastroenteritis, cortaduras, accidentes y otras infecciones viajeras)”.

Si tú también quieres viajar visita este blog y también puedes usar apps como piggo.mx para alistar tu bolsillo.