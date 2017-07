Confidencial: Javier Duarte será enviado al Reclusorio Norte

Confidencial

Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ya tiene un lugar apartado en el Reclusorio Norte donde será enviado una vez que lo entregue el gobierno guatemalteco. Aunque su defensa afirmó que el lapso de su extradición pudiera tardar hasta medio año, en la PGR ya trazaron la ruta y estrategia jurídica para que Duarte duerma en la prisión mexicana en un plazo no mayor a los 10 días hábiles, es decir, en no más de dos semanas.

Víctor Hugo Sondón, líder del PAN en el Edomex, teme que lo decapiten ​políticamente ​tras el estrepitoso descalabro de Josefina Vázquez Mota en los comicios del 4 de junio, por lo que ya armó una alianza con los alcaldes del ex corredor azul, Édgar Olvera (Naucalpan), Enrique Vargas (Huixquilucan) y Ana Balderas (Atizapán). Dicen en Acción Nacional que, aunque la posibilidad de cortar cabezas sí se analizó, ahora la prioridad es mantener la unidad, pues tienen información de que otros panistas mexiquenses piensan dar el brinco a Morena, como Pedro Rodríguez, ex alcalde de Atizapán, y Ulises Ramírez, considerado uno de los saboteadores de la campaña de Vázquez Mota y quien ahora ofrece poder ganar otra vez en Tlalnepantla.

Juan Zepeda, ex candidato al gobierno mexiquense, parece tener inclinación para marearse. Una curiosa encuesta publicada por un diario de circulación nacional lo colocó como “puntero” en el PRD en la carrera por la candidatura presidencial. En obvia respuesta, desde la sede del gobierno de la CDMX circularon diversas encuestas que lo colocan muy por debajo, hasta 20 puntos abajo de Miguel Ángel Mancera. Dicen en el sol azteca que, a diferencia de los candidatos de Morena, ellos no apostarán a las encuestas para definir candidaturas.

En PublimetroTV: Esta tienda crea “arrebatos” como parte de su arte