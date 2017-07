Cuando la realidad supera los sueños

Jessie Cervantes

Soy un convencido que por los sueños se lucha, se trabaja duro, hacerlos realidad no es un juego, no basta sólo desearlos y sentarte a esperar a que se hagan realidad, la mayoría tienen que ver con el éxito, con la buena fortuna, con situaciones que al llegar te cambien la manera de vivir y es por eso que aquí es donde puedo afirmar que la magia no existe, no es cuestión de una varita mágica o de frotar una lámpara. Todo es trabajo, hay quien dice que los sueños se sudan; por los sueños se deja de dormir para que cuando en su momento despiertes las cosas marchen como las estas planeando y si lo anterior lo llevamos al mundo de la música, hay un par de buenos ejemplos que me van a servir para poner en claro lo expuesto.

Nadie puede asegurar que a la persona que se le ocurrió hacer un concierto de Emanuel y Mijares y presentarlo en el Auditorio Nacional el destino le iba a preparar una realidad quizá diferente a la que soñó. Hoy la pareja en mención lleva cuarenta y cuatro shows en ese recinto agotando prácticamente cada espectáculo, hoy son un concierto histórico ya que quien los ha visto pretende volver y quien no los ha visto va a pagar un boleto la próxima vez que se anuncien.

Pero no sólo fue un sueño, una idea, es el trabajo, el trabajo duro y el compromiso de muchas personas, de los artistas que con gran profesionalismo han cumplido cabal con su parte de músicos, promotores; el lugar, incluso el público que pone la mejor parte, el que hace el negocio y lo disfruta, éste es el tipo de ejemplos de un sueño, de una idea que con trabajo hacen que la realidad supere los sueños. Otro gran ejemplo es Ricky Martin que llega a México a dar un par de conciertos los cuales están vendidos completamente, pero aquí no sólo son los shows de la capital del país, es la vida misma de Ricky, la forma en cómo cada sueño que ha tenido lo ha trabajado de tal forma que hoy casi todos los debe haber hecho realidad, hoy representa un ejemplo de vida, un ejemplo de trabajo duro, de cómo haciendo trabajar a un equipo marcándoles el camino tu realidad va seguramente a superar todo lo que has soñado y con el boricua las cosas no paran, los sueños, las ideas siguen alimentándose de su fe, siguen cargados de esperanza y siguen basados en mucho esfuerzo, nada mejor que poner casos reales para que puedas estar seguro de lo que empezamos afirmando, los sueños se sudan, por los sueños se tiene que dejar lo que estorba para prepararte diario en vías de hacerlos realidad.