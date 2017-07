Del Yoyo al Spinner

Fernanda Tapia

A últimas fechas, un juguetillo ha invadido la obsesión de nuestros chamacos y hasta púberes. Es un méndigo balero que gira sobre sí mismo y según dicen tiene como virtud “calmarle a uno los nervios”. La gente joven ya se compró las 8 variantes: plástico, metal, luminoso, tonos arcoiris, con Blue Tooth que lo convierte en bocinita de tu cel, diminuto o gigante, más las que se acumulen esta semana. No le encuentro el chiste porque así como dominio para hacer suertes, la verdad no necesita gran cosa. Otra estimulación millennial gratuita con efecto placentero inmediato sin peligro a frustraciones

Sin embargo, ¿cuándo existió el primer juguete? Un artículo elaborado sólo para de divertimento. No con una finalidad utilitaria en la supervivencia diaria o en ofrenda cual mordida corrupta a los dioses para que no fueran tan “hojas sueltas”. Por el puro placer de sonreír. De hacer gimnasia cerebral, emocional y muscular. O quién sabe, entretener a los críos que no dejaban terminar las agotadoras faenas diarias. Si queremos hablar de fechas de surgimiento del juguete nos tendremos que remitir a las de verdad “escasas referencias arqueológicas que han llegado a nuestros días” que nos muestran cómo el juguete SIEMPRE HA IDO DE LA MANO DEL DESARROLLO DE LA HUMANIDAD. Y también se ha asegurado que “el juguete ha sido y es fiel reflejo de la realidad de cada época y de cada civilización”.

Nomás recordemos hace unas navidades la Troca de Narco que traía sonido incluído con narcocorridos y balazos!!! Las pruebas arqueológicas sitúan los primeros juguetes en Mesopotamia. Hace más de cinco milenios los niños babilonios ya utilizaban las tabas para sus juegos, que no eran más que huesos de corderos o de animales rumiantes. No había producción pirata y éstas fueron las precursoras de las canicas. Alguno seguramente jugó chiras pelas bombochas con boñigos de cabra enfurecidos al sol, pero… a los investigadores les ha faltado valor pa comprobarlo. En el Museo Louvre me ha tocado ver piezas de Egipto que son pequeñas miniaturas de casas, armas y muñecas. Y si somos muy puntillozos seguramente servían para entrenar o “familiarizar a los más pequeños con sus tareas futuras”. Y vomo en todos lados hay niños pobres, allá me los contentaban con “una pelota hecha a partir de juncos, mientras las pequeñas aristócratas, se deleitaban maquillando a sus muñecas a imagen y semejanza de Cleopatra”.

Ora bien los niños remonos y romanos también eran asiduos jugadores de tabas, y se divertían con pelotas, yoyos y peonzas ( o sea como trompos o pirinolas).Ya pal siglo XVI los juguetes se volvieron más complejos. Ya en los 1500…”los muñecos se articularon e incorporaron nuevos materiales como el metal”. Hicieron su aparición juguetes más para adultos que para menores y no me refiero a juguetes XXX exactamente, sino a delicados y caros títeres y autómatas, evidente manifestación de los conocimientos mecánicos de la época. Hasta Houdin (el original) basaba mucho en relojería sus primera ilusiones. Los autómatas hidráulicos eran los favoritos de la corte. Cuentan que “en 1515, con motivo de la visita a Milán de Francisco I de Francia, los Medici encargaron a Leonardo da Vinci un símbolo de unión entre franceses e italianos. El artista fabricó el león autómata, un primitivo robot que tras dar unos pasos abría su pecho y dejaba salir flores de lis. A partir de entonces los príncipes y soberanos no cejaron en el empeño de alardear de sus extraordinarios autómatas fomentando su perfeccionamiento”.

En esta epoca también la empezaron a rifar los soldaditos de plomo, fabricados especialmente en Alemania. Las muñecas de este periodo se visten como sus dueñas, siendo reflejo de las costumbres de sus mayores y al mismo tiempo se acompañan con todo tipo de artículos de uso doméstico: vajillas, cacharritos, muebles, vestidos, animales, etcétera. Ojo, las monas, al igual que las casas de muñecas anteriores a los años 20, no forzosamente respetaban las escalas correctas. O sea, podría haber sido una muñecota con un peinecito y una casota demasiado grande para esa monita. Sin embargo, hay colecciones apabullantes como una muñeca de 1400 de la corte inglesa pero que se conserva en el museo del juguete antiguo de Legoland original. O las muñecas de las princesas en Windsor.

LO CHIDO

• El juego de mesa más antiguo es el llamado Juego Real de Ur, de más de 4.500 años de antigüedad. Al parecer los sumerios lo colocaban en las tumbas, para que los difuntos tuvieran un pasatiempo con el que entretener su eternidad. También el dominó se inventó hace 4 milenios y el ajedrez, cuyo origen se encuentra en la India de donde también es el parchís, data del siglo V d.C.

• El primer osito de peluche nació en 1902 en homenaje a un oso liberado por el presidente americano Theodore Roosevelt en una cacería; fue por eso que se denominó Teddy Bear. Y el Señor Patata fue creado en 1952 y se fabricaba con papas reales. Con los años, se fue modificando y ha sido el juguete más vendido de la historia y el primero en ser anunciado por televisión.

• El yoyo, uno de los más antiguos, fue el primero en llegar al espacio, cuando en 1955 se utilizó para analizar la gravedad. Otro de época: VIEW MASTER. Para ver imágenes en un primitivo 3D. Su creador fue la casa de juguetes Harold Graves.

• Cubo Rubik : Creación de Ernö Rubik en 1974, un juguete que desafía a la inteligencia. Se han vendido más de 350 millones de unidades en el mundo desde que se inventó.

LO QUE CALIENTA

• En el siglo XVIII Europa vive una auténtica transformación: la revolución industrial y con ella una nueva era que incidirá directamente en el mundo del juguete. La mayoría de los niños seguían jugando con juguetes artesanales que incluso ellos mismos fabricaban siempre buscando imitar objetos de la vida real. Pero el proceso industrial hizo la producción en serie y aparecieron los materiales de moda como la hojalata.

• La revolución del juguete llega en el siglo XX. Aumenta la preocupación por la higiene y los materiales asépticos. Surgen de este modo, ya en los años 30, las muñecas fabricadas en celuloide, pasta-cartón, etcétera. Lo chaqueto es que aquí en el celuloide le decían sololoi.

• A principios del s. XX Joshua Lionel Cowen creó un tren eléctrico para el escaparate de su juguetería, pero recibió tantas peticiones que la atracción publicitaria acabó por convertirse en un clásico de la industria juguetera. En 1912 ya se fabricaban modelos con alumbrado en su interior. Y empieza la tragedia de que el mero día Santa Claus o los Reyes olvidan que el juguete ¡¡¡NO INCLUYE BATERIAS!!!

PARA PENSARLE

Se dice que los videojuegos llegaron en la década de los 50, cuando a un tal Willy Higgimbothan se le ocurrió un juego interactivo en el que, reproducidos en una pantalla, dos tenistas jugaban en una pista de dos dimensiones pasándose la pelota de un lado al otro de la red. Después Steve Russell y sus marcianitos enfrentándose en una batalla espacial revolucionaron el mundo del juego en los años 60. Pero su historia, desde entonces hasta hoy, ya es por todos conocida, aunque hay muchos lectores jóvenes que ni se han de acordar del mesa pong. En cambio las muñecas siempre han estado presentes y han sido una constante en el transcurso de la historia. Hay testimonios de que en la época grecorromana eran habituales las fabricadas en barro, marfil, hueso o madera y contaban además con todos sus complementos: diminutas cunas, ropitas, etcétera. Y se cuenta que si alguna pareja tenía propuestas indecorosas a una niña ya no tan niña se le regalaban figuritas de marfil con sus genitales muy bien formados y esto quería decir algo así como: Ola Ke Ase ¿Le ponemos Jorge al niño? Se cuenta que las muñecas sobrevivieron a la caída del imperio y fueron evolucionando. En la Edad Media se introdujeron nuevos materiales para su fabricación, como el vidrio. A mí me ha tocado ver algunas todavía de cera. La muñeca en el Renacimiento llegó a ser el regalo perfecto para reyes.

ARRIBA

Aunque no lo crean mientras avanza el siglo, también se van extendiendo los juegos instructivos y se empieza a hablar por primera vez de juguetes pedagógicos.

ABAJO

Después del nacimiento del automóvil contribuyó a un entusiasmo desenfrenado y no tardaron en ponerse a venta pequeños coches de metal a escala (scalex) que fueron incorporando luces y motor eléctrico. Los ingredientes necesarios para que en los años 50 naciera en Inglaterra el Scalextric®, scalex eléctricos. Yo nunca conseguí una autopista. Sólo veía la de mis primos. Claro…de chicas nosotros se supone que queremos muñecas y ellos juguetes. Pero al crecer ellos quieren muñecas y nosotros CARRAZOS.