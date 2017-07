Incrementa oferta de autos eléctricos en México

Guillermo Lira

Con tres posibilidades de cargarlos: en su casa, con una instalación especial; en la corriente normal (lo más lento) o en las estaciones de carga públicas (hasta el momento, lo más rápido), los autos eléctricos y los híbridos enchufables están incrementando su presencia mundial y México no se queda afuera. Cada día nos enteramos de más y más modelos y de mayores regulaciones para hacerlos posibles.

La semana pasada vimos cómo Volvo se comprometió ante el mundo a dejar fabricar autos solamente de combustión interna luego de 2020, es decir, hará solamente híbridos y eléctricos. El gobierno francés hizo declaraciones en torno a no permitir autos de combustión interna luego del año 2040. En México, vimos una compañía que creó 100 autos eléctricos con 160 kilómetros de rango y una carga de aproximadamente 8 horas, de marca Zacua.

Por el lado de KIA, nos hablaron del Niro, que ya tenemos en México, su crossover híbrido que ahora será enchufable. Pude hablar con los amigos de BMW y el Mini enchufable es una realidad que está a punto de llegar. Con ejecutivos de Nissan, el Leaf está a punto de una nueva generación con un rango por arriba de los 300 kilómetros y, quizás, den sorpresas de hasta 500 kilómetros con una sola carga. En General Motors, esta semana están probando el Bolt eléctrico que seguramente llamará la atención a la armadora. Y a esto súmele que esta semana seguramente vamos a conocer el nuevo Inifiniti Q50 híbrido en su nueva generación. Y bueno, en la fórmula los ya exitosos Prius, así como los autos de armadoras de alta gama que ya están, como BMW, queriendo vender uno eléctrico o híbrido de cada 10 que venda en el país, Mercedes-Benz introduce sus primeros híbridos enchufables, pero de ahí promete meter acelerador en este tipo de autos. Pude también saludar a Iñaki Nieto, director de Volkswagen de México, y el Golf eléctrico está confirmado y a la vuelta de la esquina como primer eléctrico de la marca en el país, y de ahí veremos mucho más.

¿Hay alguien que está ajeno a esta tendencia de mercado y tecnología? La verdad no lo veo, inclusive centros comerciales que no son nuevos –los mas recientes tienden a tener estaciones nuevas– construyen puntos de carga para autos eléctricos y cada día es más difícil encontrar un lugar libre en estos lugares, por lo que estimo que se multiplicarán. Ya no hay un edificio nuevo que se considere inteligente o ecológico que no tenga estaciones de carga, así que en dos años esta tecnología inundará ciudades, la ansiedad por el rango eléctrico acabará y la emoción por comprar uno incrementará en los centros urbanos; entonces la facilidad para carretera se incrementará sustancialmente.

No hay vuelta atrás, ¿había pensado en un eléctrico?, quizá está más cerca de lo que usted se imagina para estar en su garaje.