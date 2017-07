Eje político

Víctor Americano

Partidos políticos millonarios y ¿obsoletos?

Parece ser que los partidos políticos en general, no han entendido el mensaje del ciudadano en época electoral. Y es que quienes nos gobiernan y legislan, cada vez llegan al poder menos legitimados, con porcentajes de votación patéticos que demuestran el desprecio que la ciudadanía les manifiesta, sobre todo a los que de manera cínica, solo cobran cada quincena, sin “desquitar” el sueldo, ni tener un compromiso real, mas que con su bolsillo y sus propios intereses.

Unos mantenidos

El propio INE, confirma que es el PRI el que más dinero obtuvo en el 2017, con la friolera cantidad de 1,004 MDP. El PAN recibió más de 791 MDP, mientras que los partidos de izquierda, PRD y Morena, recibieron 477 y 400 MDP respectivamente. Y les mantenemos todo a estos partidos, sus sueldos, luz, renta de oficinas, los gastos de campañas, así como capacitación para la militancia, publicaciones editoriales, realización de foros, etc. Dinero que sale de nuestros impuestos. ¿Se siente usted beneficiado de algún forma?

Nadie quiere soltar el “hueso”…

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, declaró a Publimetro que el sistema político en México es totalmente obsoleto, que hay que hacer profundas transformaciones, al sistema presidencialista que existe en la actualidad. ¿Será que logrará poner el tema sobre la agenda nacional?, porque el poder es un jugoso negocio, que nadie quiere soltar y que además, corrompe.

Dirigentes de partidos en Michoacán

En lo que corresponde al PRD, Carlos Torres Piña, ha sido uno de los que mejores números ha logrado para el Sol Azteca, que además es gobierno, lo cual le debería otorgar casi en automático una senaduría, o a su plan “B”, Miriam Tinoco; no será fácil, porque también la trabajan, Pascual Sigala, Antonio García Conejo y Adrián López Solís. Todo depende de si Aureoles Conejo se anime o no, al 2018.

El partido tricolor tiene en Víctor Silva Tejeda, a un dirigente viejo lobo de mar, quien insiste en que el PRI unido, es imparable; ahí parecería Adriana Hernández la virtual precandidata al senado.

¿AMLITO?

El dirigente de MORENA, Roberto Pantoja por ejemplo, prometía mucho, pero ya parece emular a su líder y guía AMLO, al no tener el menor respeto a medios de comunicación, cancelando entrevistas de último momento. Y es que López Obrador se queja de falta de apertura y cobertura de los medios, y en Michoacán el dirigente estatal cancela entrevistas sin explicación alguna. Ojalá que no se suba a una nube, porque las caídas son estrepitosas. Ahí la senaduría sería para Graciela Andrade, por el candado de equidad de género.

Gris dirigente

En Movimiento Ciudadano, extrañan a Daniel Moncada, porque el nuevo dirigente, Javier Paredes, no comunica, no se sabe que está haciendo y no supo explotar mediáticamente la declaración “3 de 3” que ya presentó y que nadie más lo ha hecho. Diría mi estimado Huberto Sánchez Melena, “político que no comunica, está en la lona”

En el PAN su dirigente José Manuel Hinojosa, obedece fielmente a Marko Cortés, quien lo cobija, igual que al diputado Carlos Quintana. Un destacado panista es sin duda Héctor Trujillo, quien haría un excelente papel en el senado.

Del zacatecano y dueño del PT, Reginaldo Sandoval, ni hablar, sigue siendo un vividor de la política michoacana, que ve a ese partido como una interminable minita de oro, que oferta al mejor postor.

El que escupe pa´rriba

En el PVEM, Jonathan Sanata pasará sin pena ni gloria; criticó a Arturo Guzmán Ábrego de utilizar al partido para fines personales y al mismo tiempo, escupió para arriba.

