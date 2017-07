Ilse Santa Rita

Hace unos días una amiga me dijo que quería empezar a invertir su dinero. “Si voy a invertir, ¿qué porcentaje de mis ingresos debería destinar?”, me preguntó.

Este es el tipo de pregunta que las personas esperan que contestes con un número, pero es precisamente del tipo que no se responde con una fórmula universal. Sin embargo, sí hay algunos puntos que podemos considerar para poder determinar cuál es el porcentaje ideal para nosotros.

Empecemos por entender una cosa: invertir significa hacer que tu dinero te pertenezca realmente, en lugar de que solo les pertenezca a las empresas a las que les pagas por la ropa que usas, la comida que consumes o los gadgets que compras. (Sí, las empresas son las verdaderas dueñas de cnuestras quincenas).

Cuando inviertes estás haciendo que el salario que ya ganas te ayude a generar más dinero. Con las mismas horas de trabajo, tú estarías sacándole un mayor provecho a cada peso que ganas. Entonces, así como le pagas al zapatero, invertir es como pagarte a ti mismo, es poner a trabajar tus recursos para ti.

Dicho eso, la pregunta de mi amiga podría traducirse como: ¿qué porcentaje de mis ingresos debería poner a trabajar para mí? La respuesta que yo me doy a mí misma es: tanto como puedas y quieras.

Los puntos a considerar

Es cierto, una parte de tus recursos no debe estar invertido. ¿Por qué? Por aquello de las urgencias. Para mí y en mi experiencia, el fondo de emergencias es el primer paso para tener una inversión responsable.

El fondo de emergencias es el dinero que vas a tener súper disponible en caso de un evento inesperado, por ejemplo, que le pegues a tu coche o se te descomponga la computadora. Una recomendación general sugiere que sea de por lo menos 3 meses de tus gastos mensuales. Si llegaras a perder tu trabajo, ese dinero te permitiría afrontar tus gastos mientras sales del bache o hacer frente a imprevistos sin necesidad de que tengas que echar mano de tu inversión.

Y es que, en inversiones patrimoniales, lo que nos beneficia es la estrategia, no la urgencia. Si inviertes, debes tener claro que el capital que dejes ahí no vas a usarlo en el corto plazo (según el instrumento, el plazo recomendado de inversión puede ser de un año o más). Si inviertes y retiras tu inversión por una urgencia, estás más expuesto a sufrir una pérdida.

¿Ves por qué el porcentaje no es lo más importante? Sólo para que te des una idea, en mi caso, el porcentaje de mi ingreso que he destinado al ahorro e inversión ha ido aumentando con el tiempo. Cuando empecé a trabajar representaba 25% de mi salario mensual y hoy representa alrededor de 40% porque, aunque mis gastos han subido en estos años, no he dejado que crezcan al mismo ritmo que mis ingresos. Pero ojo, el porcentaje que tú destines al ahorro e inversión depende de ti.

Por último, si todavía no tienes fondo de emergencias o si la emergencia te llegó y debes reponerlo, puedes hacer lo siguiente: 1) Cuando te llegue un ingreso, separa el dinero que vas a ahorrar o invertir. 2) Para facilitarte el proceso, automatiza el ahorro y la inversión con alguna app (piggo es una opción). Y 3) Destina la mitad de ese dinero a tu fondo y la otra mitad a la inversión.