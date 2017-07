¡Aguas con el HOYOOOOO!

Fernanda Tapia

Todo empezó por montones de denuncias de vecin@s, Protección Civil, Asociaciones Civiles y que se quedaron archivadas allá en Morelos. Un responsable con título y palancas pero que casi nunca ejerció de ingeniero… y, según ellos, “la lluvia”

La palabreja socavón entró por la puerta grande al vocabulario de los mexicanos cuando nos despertamos el 12 de julio y veíamos horrorizados un hoyanco en el Paso Exprés de la Autopista del Sol. No se veía gran cosa adentro más que grava y trozos de la propia autopista sumergida, pero nos decían que había adentro un auto con dos varones esperando ser rescatados, pero ningún santo de la hueste celestial nos hizo el milagro, claro, era difícil. Después de 10 horas encerrados ahí los cuerpos fueron extraídos sin vida. No habían muerto al caer ni por el golpe, incluso habían podido hablar con familiares y conocidos. Estaban bien, esperando la ayuda. Llegaron en un inicio, pero no eran los expertos. Ningún rescatista podía entrar al lodazal porque corrían altísimo peligro y el protocolo internacional indica que en esas condiciones el técnico NO DEBE EXPONERSE. El trascabo y la grúa llegaron tarde y la extracción tomó demasiado tiempo. Pero… ¿por qué se abren estos pozos en la superficie de la Tierra? Estos hoyos o fosas son también conocidos como dolinas. Creer que se forman sólo con un chubasco suena ingenuo, porque normalmente lo hacen a lo largo de miles de años y varían en tamaño.

Según los geólogos chidos, el más grande está en China y tiene más de 650 metros de profundidad y un diámetro de unos 600 metros. Pero también los hay del ancho de una manguera. Este tipo de erosión se da “cuando una capa de roca debajo del suelo se disuelve por el efecto de las aguas ácidas”. Lo que se desintegra es generalmente de roca carbonatada soluble, por ejemplo, roca caliza o creta. “Cuando llueve, el agua se filtra en el suelo.Al hacerlo va absorbiendo dióxido de carbono y reaccionando con la vegetación en descomposición. Como resultado, el agua que llega a la capa de rocas es ácida”. Y parece del Ácido Más Fuerte. Y este ácido va creando bajo la superficie un sistema de cavernas. Y cuando éstas ya no “soportan” el peso de lo que está arriba, esto se hunde y se hace un agujerote. Algo así como los cenotes en el sureste del país.

Repetimos, es raro pero los socavones podrían surgir en cuestión de minutos o en horas. El hoyo en sí, pero la erosión del subsuelo, ésa es la que toma tiempo y la que debieron de estudiar, por ejemplo, en el caso Morelos. El colapso puede darse naturalmente o puede ser disparado por otros factores como una lluvia intensa o un terremoto. Ora bien, hay una creciente polémica porque están apareciendo agujeros por todos lados. Dicen que “ha ido aumentando la inquietud debido a la gran cantidad de extrañas formaciones que están apareciendo en el mundo sin ningún tipo de explicación aparente. Con el resurgimiento en masa de todos estos agujeros, sería una posible prueba la famosa Teoría de la Tierra Hueca. Esa idea ha estado presente desde tiempos antiguos y con el aumento de estas extrañas formaciones, es una de las teorías más preciadas para este asunto. O sea, es como si estuviéramos parados en un gran queso gruyere. Esta teoría que se antoja oscurantista, no le pierde, lean nomás: “La creencia en la Tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas (llamados «intraterrestres»). Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aperturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo. También existirían uevas y sistemas de úneles en todo el planeta Tierra, que podrían unir lugares muy distantes por el subsuelo”.No ando high, me cae que esto es algo que afirman incluso personalidades muy reconocidas.

LO QUE CALIENTA

•

En el del Paso Exprés de Cuernavaca, ambos especialistas coincidieron en que el agujero en la vialidad inaugurada hace tres meses pudo formarse desde que se construyó.

•

Otros socavones de la era moderna: Guatemala 2010, donde un socavón perfectamente circular de más de 30 metros de diámetro y cerca de 100 de profundidad se tragó un edificio de tres pisos en Ciudad de Guatemala.Diciembre 2001: una casa colapsó durante la noche dejando un agujero de 50 metros de diámetro y 15 metros de profundidad en Waihi, Nueva Zelandia. En 2010: los habitantes de Guilin, localidad de la sureña provincia de Guangxi en China, se sorprenden con el hueco que se formó en medio de su casa durante la noche.

•

Agosto 2009: otra vez en China. Un taxi y tres motocicletas cayeron en un forado que se abrió en plena calle en Hefei. Enero 2007: durante la construcción de la estación Pinheiros del tren subterráneo de Sao Paulo, se abrió un cráter de unos 40 metros de profundidad, en el cual cayó un auto que traía alimentos para los trabajadores de la obra. Enero 2008: en el sector El Trébol en Quito, Ecuador, tras una intensa lluvia se produjo un inmenso hoyo que dejó inhabilitada una autopista que unía el valle con el norte y el sur de la ciudad.

LO CHIDO

• Muchos escritores han adaptado esta teoría para algunos de sus cuentos de ficción, entre ellos Julio Verne, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y John Uri Lloyd. El más conocido de estos relatos proviene de Julio Verne y su Viaje al Centro de la Tierra.

• Entre los socavones más hermosos, (aparte de los cenotes) podemos citar en México, las rocas calizas que forman la Sierra Madre Oriental, parte de la Sierra Madre del Sur, las sierras de Chiapas que se formaron hace más de 65 millones de años “por la acumulación de conchas de animales marinos microscópicos en el fondo del mar. El peso de las capas superiores hizo que se compactaran y recristalizaran hasta convertirlas en rocas que posteriormente fueron deformadas, plegadas y fracturadas para formar la zona serrana”.

PARA PENSARLE

El primer testigo de este fenómeno fue, al parecer, un piloto explorador de la US Navy. Richard E. Byrd quien sobrevoló infinidad de veces el territorio antártico. Pero no fue hasta la aparición de Amadeo Giannini cuando su expedición alcanzó una gran controversia. Giannini es el autor de Mundo más allá de los Polos y en esta obra asegura que Byrd había avistado en realidad dos grandes agujeros que conducían al interior de la Tierra. Otro escritor, Ray Palmer, también defendió dicha teoría e incluyó más datos sobre el submundo que supuestamente se encuentra bajo nuestros pies. Lo describe como un lugar hermoso, plagado de montañas, lagos y vegetación. Donde reside una criatura misteriosa similar a los mamuts ya extintos. ¿Qué tal? Muchos sospechosistas profesionales achacan su desconocimiento a una conspiración del gobierno mundial por mantener en secreto tan increíble descubrimiento. Esta sería la razón de que no existiera ninguna prueba fehaciente de la existencia de este lugar. A lo largo de la historia de la humanidad, han sido decenas de religiones y culturas que hablan acerca de civilizaciones o regiones debajo de nuestro suelo. Los griegos, los nórdicos, los cristianos y los judíos, todos mencionan la existencia de un lugar debajo de la corteza terrestre y, a pesar de que la primera asociación que se pueda hacer sobre esto es en referencia al mundo de los muertos, como la tierra de Hades o el mismo infierno, lo cierto es que existen cientos de relatos que hablan de jardines escondidos, a los cuales se acceden mediante cuevas y personas que emergen de su interior. En el folclor de India, Brasil, Irlanda, Estados Unidos y muchas regiones más, se repite la historia de que sus ancestros emergieron de un lugar por debajo del suelo. Al igual que muchas otras historias que narran el camino inverso, de viajeros que encontraron un mundo por debajo.

Ejecutados

En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están las cenizas de 550 cuerpos no identificados que la autoridad decidió incinerar en Jalisco.Así nomás por sus arrestos. De la mayoría no hay perfil genético. O sea, se perdió cualquier posibilidad de identificación y de poder subsanar el duelo de alguna familia.

Arriba

Afortunadamente los deslaves son comunes (dicen). Entre 2004 y 2010 se registraron en todo el planeta dos mil 620 desplazamientos de tierra.Mal de muchos.

Abajo

Lo chafa fue que causaron la muerte de unas 33 mil personas. Es decir, que estamos frente a una amenaza global. Nomás, durante la Primera Guerra Mundial unos 50 mil soldados murieron a consecuencia de los aludes, la mayoría de ellos desencadenados por el fuego de la artillería, en el frente austro-italiano, en los Alpes.