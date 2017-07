Cuando la estrella no pierde al ser humano

Jessie Cervantes

Creo que en esta carrera. Bueno, no en esta carrera, en esta vida podemos lograrlo todo, siempre y cuando tengamos el enfoque y tengamos el deseo y la disciplina.

Así empezaba nuestra charla después de reconocer en Ricky Martin a un ser humano ejemplar, a un profesional en toda la extensión de la palabra, a una gran estrella, un hombre que sabe que dentro de la vida, hay muchas altas y bajas, que a veces se consiguen objetivos pero que otras veces hay cosas que no se logran. Pero que lo importante es la actitud de seguir caminando, de seguir adelante, de seguir dando pasos sólidos y de no quejarse por lo que no se consigue ¡Me ha ido bien! Expresa el boricua, porque me gusta lo que hago, reafirma, pero también reconoce que en algún momento le dejó de gustar lo que hacía y ahí fue que dijo: ¡espera un momento! Me tengo que salir un poco de esta burbuja, es clave que la perspectiva cambie para ver lo que necesito en un futuro, el silencio es bueno, en este caso, para retroalimentarse y empezar a crear, para que pueda salir toda la información que te está llegando convertida, en mi caso, pues, en música.

Y de los tiempos, adaptarse o morir, dice no ser un millennial pero llevarse muy bien con ellos, hay que entender perfectamente el poder de las redes sociales y utilizarlas para estar constantemente informándole al público lo que se está haciendo, con una foto, un pensamiento, con una canción o un video “y me encanta” dice Ricky. Ojalá al inicio de mi carrera yo hubiera tenido la oportunidad de tener esa reacción inmediata de mi público a través de mi celular.

El día de hoy, yo estoy grabando, por ejemplo, mi disco y le pregunto a los fans, qué esperan de mí, qué necesitan, qué les gusta, qué no les gusta, y ellos (obviamente el público es muy honesto), me guían.

Y no se puede pensar en alguien como él y dejar de lado la responsabilidad social, ahí es donde se le llena el alma al hablar de su fundación.

He tenido la oportunidad de conocer a víctimas de la trata, hombres, mujeres, jóvenes; en la Fundación Ricky Martin nos enfocamos en la niñez. Niños y niñas que desafortunadamente han sido obligados a entrar al mundo de la prostitución, de la pornografía, es algo que no me permite quedarme callado, así que si la música y la actuación me dan este poder de convocatoria vamos a traer este tema a la mesa, vamos a hablar de este tema para que la gente sepa que existe, porque la trata humana es muy oscura, no se ve, porque todo es por debajo de la mesa, entonces traigo el tema, lo comparto con el público con los líderes de cada país y si me tengo que reunir con presidentes y me tengo que reunir con congresistas, con senadores, con diputados para que se reafirmen las leyes o para que se creen leyes, para que la niñez se vea menos afectada por este gran delito, pues seguro lo voy a hacer.

Y así piensa la gran estrella, la que conquista el mundo, la que tiene residencia con un show espectacular en Las Vegas, la que llena en cuanto lugar se presenta, la que es ídolo de las otras estrellas, la que no quita los pies del suelo, la que no suelta al padre, a la familia, al hombre, al ser humano, el que nos sirve de ejemplo de cómo queriendo, preparándonos y confiando, todo lo podemos.

Así es Ricky Martin.