10 cosas que hacer antes de los 30… o tantito después

Tendrás que decir adiós a esas compras de pánico e impulsivas, gasta sólo en lo realmente necesario. La ropa sí se puede reciclar, no es necesario estrenar cada fiesta, te prometo que no hay relación entre la supervivencia humana y los atuendos a la moda.

. Todo lo que comas, la crema que no uses, el alcohol que bebas se verá reflejado más adelante. El cuerpo es realmente lo único que nos pertenece en esta vida, si es la maquinaria con la cual existimos lo menos que podemos hacer por ella es darle un buen y continuo mantenimiento.

Invierte. Es el momento preciso para tomar riesgos, no importa en lo que sea, el objetivo es experimentar el tema. Existen mil y un oportunidades para hacerlo, lo importante es que estés bien informado y puedas tomar decisiones asertivas que te lleven a buenos resultados. No sólo me refiero a invertir dinero, invierte también tu tiempo en cosas productivas que te hagan crecer.