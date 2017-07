¿Comprarías una Pick Up de lujo?

Guillermo Lira

Algunas de las pick-up americanas ya eran de lujo, pero esta semana nos dejaron ver una nueva vertiente los amigos de Mercedes-Benz con su Clase X a la cual le han puesto todo lo que una camioneta de la estrella les ofrece actualmente a sus clientes. ¿Estará el éxito en este segmento? Una de las variables podría observarse si sus competidores le siguen, hasta ahora todo lo que ha tenido que ver con extensión de gama en Audi, BMW y Mercedes-Benz ha crecido, ya sea en los sport-coupé, los pequeños hatchback o las camionetas de todos tamaños, ¿Será que ahora los demás sigan esta vertiente? Audi podría tener el desarrollo resuelto con todas las plataformas que tiene el grupo Volkswagen, BMW tendría que aliarse con alguien como precisamente lo hizo Mercedes-Benz con Nissan-Renault, pues no le vemos que alguna de sus camionetas pudiese hacer realidad una pick-up, o desarrollarla de cero, pues recordemos que una de las características es su fortaleza para carga, torque y construcción para jalar toneladas en remolques, y no sólo sistemas que les permita salir de camino como en muchas camionetas que hoy las tres marcas tienen.

¿Será que veamos más pick-up de este segmento o dejarán a Mercedes-Benz sola?

Realmente la respuesta no es relevante a la Clase X, pues seguramente ya han hecho estudios de mercado para ver dónde venderla, a qué precio, qué quiere su cliente y quizás no la vean mercados donde la estrella sigue y seguirá siendo el auto personal o familiar de lujo, en Estados Unidos, el mercado más grande de pick-up, es visto de lejos pues el lujo y exclusividad del segmento se ha visto siempre por tamaño – son mucho más grandes que la Clase X – estas versiones americanas están basadas en características como piel americana o imagen de gran poder, no necesariamente con los acabados al tacto que ofrece un Mercedes-Benz.

¿Habrá clientes en México? Siendo una pick-up de tamaño más contenido que las americanas pudiera ser preferida de muchos, en el país, donde debemos acordarnos que los vehículos comerciales de la estrella han sido bastante difundidos como sus camiones y sus vanes.

Sin duda, marcará una nueva página en la historia de Mercedes-Benz, tendrá un lugar en el museo y en 30 años se verá en un display especial donde tendrá su fecha de inicio, su primera generación y ahí veremos si consiguió el éxito o en qué generación va. Muchos escépticos la ven con dudas, quizás como los primeros que vieron las vanes o la Clase G, que hoy son leyendas, así que fijemos bien la mirada, será una corta vida como la primera Clase A o una historia en sí, como sus autos o su Clase M que desde que inició llegó a romper esquemas en el mercado de lujo. ¿Comprarías una Clase X en México, precio… no calculemos menos de un millón de pesos?