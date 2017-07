La "libró" la Cruz Verde... por un mes

Publimetro

Por: Claudia de la Fuente

La Cruz Verde en agonía. Fue la nota que platicando está semana en el noticiero por la mañana me causó más sorpresa.

Una institución que cumple un deber tan noble y comprometido no debe morir; porque en ella, como en muchas existen tantas personas comprometidas cuya vocación de servicio en verdad admiro.

En serio, no cualquiera deja sus familia o sus fechas especiales por servir a la comunidad.

Cada quien tiene razones diferentes pero ahí están los mismos objetivos.

Ellos en verdad me sorprende; y me sorprende que por una mala organización burocrática, no puedan continuar algunos entregándose como lo hacían a diario hasta ahora… y como lo podrán hacer al menos este mes siguiente gracias al apoyo de empresarios regiomontanos.

La Cruz verde no debe morir, o los bomberos; porque además de tener un gran compromiso y amor a la sociedad, si nos vamos al problema frío, es verdaderamente desafiante para una sociedad que quiere avanzar y crecer, el que estemos operando sin estándares de seguridad necesarios, con la cantidad de elementos necesarios por población, y de equipo y material ya ni hablamos…

En serio, ¿Así cómo podemos a avanzar Monterrey? Se necesitan sin duda “cabezas” verdaderamente comprometidas con las causas. ¿Algún día las iremos a encontrar?

¿Tú que dices?