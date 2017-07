Confidencial: indecisos en el PRI

Confidencial

César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, ya da por descontado que terminará presidiendo la estratégica comisión de Estatutos de la Asamblea del PRI, por lo que tendrá mano en el debate sobre los candados y las obligaciones del candidato presidencial. Sin embargo, al interior del tricolor una corriente impulsa al senador Emilio Gamboa, a quien ven mejor preparado para contener una situación de turbulencia, sobre todo por los puentes que tiene hacia todos los sectores del partido.

Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX, reviró a Morena y al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, sobre su “inocencia” ante la violencia desatada por “El Ojos” en aquella demarcación durante por lo menos tres lustros. Ante el discurso de que no existen investigaciones en contra del delegado y de que nunca supo que en Tláhuac operaba un cártel, Mercado le recordó que desde hace 17 años ha vivido del erario público de esa delegación y que los índices delictivos lo contradicen, por lo que es impensable que no supiera lo que estaba pasando. En el gobierno capitalino apuestan a que Salgado no acudirá voluntariamente a la Procuraduría, ni a la local, ni mucho menos a la PGR.

Jorge Ramos, diputado panista, se ganó la desconfianza de compañeros legisladores y del gobierno federal, pues reveló detalles de la reunión de la Comisión Bicameral de Seguridad del pasado lunes y que acordaron mantener en secrecía. Ramos filtró que entre los puntos acordados con la Segob, Cisen, Pemex y PGR están exámenes de control de confianza a empleados de Pemex para frenar la ordeña. En el Congreso nos cuentan que la filtración es parte de la estrategia del PAN para presionar al PRI para que acepte la anulación de la elección de Coahuila.

Hector Serrano, el controvertido secretario de Movilidad de la CDMX que se ostenta como el principal operador de Miguel Ángel Mancera, está sufriendo con las cuentas básicas de aritmética. El tema es que por más que hace cálculos sobre eventuales resultados del PRD en las urnas el próximo año, bajo ningún balance acaba metiéndose en la lista nacional de candidatos de su partido para tener realmente posibilidades de entrar a la cámara alta. Eso no sólo lo dejaría en el limbo político, sino que lo alejaría de la posibilidad de tener fuero.

Alfonso Hernández Barrón, quien a partir del 2 de agosto será titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no puede tener un inicio más complicado: hay diversos grupos civiles quienes, decepcionados por como los diputados llevaron el proceso de elección, han decidido darle la espalda al futuro ombudsman e incluso advierten que estarán sobre él todo el tiempo, vigilando que el PRI, su principal impulsor, meta la cuchara en el organismo “ciudadano”. Hernández Barrón ha sido académico y es reconocido ampliamente como defensor de los derechos indígenas, pero eso no lo salva de ser criticado severamente por sus detractores quienes los acusan de nunca alzar la voz a pesar de las múltiples irregularidades dentro de la Comisión durante la administración de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. “El silencio también es cómplice” es la frase de algunos de los miembros de los colectivos quienes ya alistan protestas y movilizaciones para el día en que Hernández Barrón ocupe el cargo.