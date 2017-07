Confidencial: PRI, sin despegar en Jalisco

Confidencial

Kenneth Smith, director de la oficina del TLCAN en la embajada de México en Washington, será el responsable de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de enfrentar al secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, quien ha sido un severo crítico del acuerdo comercial vigente desde 1994. En el gobierno federal anuncian que el 14 de agosto los representantes mexicanos saldrán hacia Washington para dar inicio a esta renegociación comercial.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, está preocupado porque ninguno de sus delfines despega en las encuestas por la gubernatura de aquella entidad, que estará en juego el próximo año y que son lideradas holgadamente por el alcalde ​de Guadalajara, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Al interior del priismo jalisciense dicen que, según sus propias mediciones, el PRI ​podría quedar en tercer lugar en los próximos comicios.

Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, ​ha visto ausentarse a los líderes de su partido, como ocurrió el sábado pasado con la cancelación de lo que se esperaba sería un mitin de apoyo al que estaban convocados Martí Batres, dirigente del partido en la ciudad, y César Cravioto, coordinador de los diputados locales. En Morena dijeron que recibieron información de que los dueños de los mototaxis confiscados, señalados de trabajar como halcones para El Ojos, reventarían el evento de manera violenta, por lo que las muestras de respaldo tendrán que esperar. Por lo pronto muchos se preguntan por qué la Secretaría de Movilidad capitalina, que conduce Héctor Serrano, dejó crecer hasta por miles el transporte irregular en aquella zona.

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya prepara las maletas para una gira de trabajo por Sudamérica, en la que se prevén reuniones con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y con el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno. ​Las dudas de los malosos fuera y dentro de Morena se orientan sobre si en esta gira el tabasqueño hará escala en Venezuela, nación sumergida en una crisis política y social sin precedentes por el autoritarismo de Nicolás Maduro.

Rumbo a la Asamblea Nacional del PRI, en la cual se prevé la elección del método para designar a sus candidatos que contenderán en los procesos federales, más allá del tapado presidencial, en donde se van a suscitar las patadas bajo la mesa es en la elección de los candidatos para el Senado de la República.

En esa pugna se han mencionado los nombres de dos gallos y dama: se habla de la coordinadora del PRI en el Congreso local, Adriana Hernández Iñiguez; del ex gobernador Salvador Jara, pero un nombre genera varias emociones en el priísmo local, que van desde la simpatía hasta el nerviosismo, nos referimos al también ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí.

El sólo mencionar los apellidos de Tinoco Rubí genera el cotilleo en las mesas de café y las reuniones de los grupos priístas, ya que el ex gobernador es de los pocos que puede caminar tranquilamente por la calle y recibir saludos de las personas, algo que no pocos priístas no pueden presumir. Pero quizás lo más importante es que el hecho de que el ex mandatario pudiera aparecer en las boletas puede representar una oxigenación en un partido que se encuentra en un desvencijado cuarto lugar en las encuestas.