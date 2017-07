CRT, el incansable defensor del Tequila

Raúl Curiel

Desde su creación, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) se propuso defender la Denominación de Origen y retirar del mercado mundial cualquier indicio que intente llevar el nombre o sabor sin su consentimiento. Tan sólo en los últimos 10 años las huestes de Miguel Ángel Domínguez, presidente de dicho organismo, han retirado poco más de 35 millones de litros de tequila apócrifo o adulterado. Así pues, si no proviene del agave tequilana Weber, de la variedad azul, no es tequila.

CRT vs Heineken, Filipinas y Argentina

Uno de los casos más sonados es el que actualmente se dirime en juzgados internacionales y me refiero a la cerveza “Desprados”, de la marca global Heineken, que comanda Jean-François van Boxmeer, y es que esta cerveza ostenta la leyenda “sabor a tequila” y a decir del CRT, el volumen que contrata Heineken no obedece a los volúmenes que comercializa en el planeta. Es por eso que los abogados del CRT han interpuestos sendas “Cartas de Advertencia” a la cervecera con el fin de, o retirar el producto o bien, adquirir el volumen de tequila que realmente se requiere para su elaboración. Para Ramón González, director del CRT, lo que importa Heineken de tequila, no es ni la cuarta parte de lo que se requiere para sus industriales líneas de embotellado. Pero ese es sólo uno de los casos que este organismo enfrenta. Otro caso sonado es el supuesto tequila “El Hombre”, que se comercializa en grandes cantidades en Filipinas y países circunvecinos. Por supuesto que el CRT ya realiza todas las gestiones para retirar este producto del mercado, tal y como lo hizo al retirar de España supuestos tequilas provenientes de África. Otro caso sonado también es un tequila argentino, el cual está elaborado a base de una “romolacha” local y que le da un sabor a todo menos a tequila, pero así se comercializa como un auténtico tequila. Cualquier mexicano conocedor de tequila, al probar este producto argentino, reacciona de manera natural ante el “horrible” sabor de esta remolacha disfrazada de tequila.

Los cinco estados productores de tequila

Para orquestar esta cruzada a favor de la Denominación de Origen del Tequila, el CRT cuenta con oficinas en Suiza, China, España, Estados Unidos y por supuesto en Guadalajara, Jalisco. Recientemente este organismo abrió sus puertas a un grupo de periodistas para conocer la importancia de sus acciones tanto jurídicas, legales y científicas. Pudimos atestiguar el tratamiento que recibe cada una de las muestras que envían sus agremiados para su análisis y aprobación así como de las distintas maneras de destilado, agaves y demás fórmulas que dan fe de la receta original para ostentar el nombre de Tequila. El CRT certifica todos lo procesos de elaboración del tequila desde la jima, el cocimiento, la extracción de los jugos de agave, la formulación a los que son sometidos los jugos, su fermentación, su destilado, los diferentes tipos de maduración hasta su envasado. Jalisco y sus 125 municipios; 8 municipios de Nayarit; 7 municipios de Guanajuato; 30 municipios de Michoacán y 11 municipios de Tamaulipas conforman la Denominación de Origen del Tequila; cualquier intento de bebida a base de agave o maguey que no provenga de esta franja entra en otra categoría como mezcal, aguardiente o sotol, entre otros productos. El año pasado las tequileras afiliadas al CRT produjeron 273.2 millones de litros de tequila y las proyecciones para este año, con todo y el “efecto Trump” y la renegociación del TLCAN, se estima cierren en los 300 millones de litros de tequila.

