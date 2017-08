Cultura ciudadana

Héctor Escalante

El 89% de las llamadas que se hicieron al 911 en el primer semestre del año en México fueron falsas. Es un dato alarmante pues es un servicio de emergencia relativamente nuevo. Las bromas deliberadas sobre falsos accidentes fueron 21,3 millones de llamadas. Más de 20 millones de personas pensaron que sería “chistoso” engañar a las autoridades y movilizar a una ambulancia, patrulla o cuerpo de bomberos con una “broma”.

Estamos obligados a exigirle a nuestros gobernantes que sean responsables de otorgarnos servicios, seguridad, combatir la corrupción, impulsar la educación o simplemente hacer cumplir la ley. Sin embargo, hay que señalar que nosotros también tenemos una serie de obligaciones mínimas para poder convivir de manera conjunta. Tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos, cumplir con nuestra parte.

A pesar de que hay sanciones severas por tirar basura en la calle, hasta mil 400 pesos de multa. Todos los días se tiran varias toneladas de basura de manera irresponsable en nuestro país, sólo en la ciudad de México se generan mil 700 toneladas al día de residuos. En el último mes hemos mantenido una queja constante por las inundaciones que se han dado en las principales ciudades de nuestro país, sin embargo, ¿cuánta basura que se tira de manera irresponsable obstruye el paso del agua a las alcantarillas?

El costo por la limpia de basura de las 17 presas que hay en la CDMX es de más de 100 millones de pesos al año. El gasto anual por trabajos de desazolve es de 500 millones. Las autoridades tienen la obligación de mantener los servicios de calidad para los ciudadanos, sin embargo, es abrumador el número de toneladas de basura que se tiran en las calles de manera irresponsable.

La imprudencia al manejar también nos lleva a cuestionar la manera en qué nos comportamos como ciudadanos. La tercera causa de los accidentes viales en nuestro país tienen que ver con el uso del celular, en la mayoría de los casos han sido por imprudencias al mandar mensajes de texto. Hoy se castiga a los conductores imprudentes con 3 a 5 años de prisión, sin embargo, parece que no es suficiente. De acuerdo con un estudio realizado por The Institute of Advanced Motorist, los accidentes relacionados con el uso del móvil se han convertido en la causa número uno de muertes por accidentes viales en el mundo entre adolescentes de 16 a 19 años.

Todos los días vemos una serie de faltas administrativas en cualquier parte de nuestro país, ejemplos muchos: alguien que maneja en sentido contrario para “saltar” el tráfico, transporte público que hace paradas en donde les plazca y usuarios que piden el servicio donde quieren, intento de sobornos a policías, falsificación de documentos, llamadas de broma al 911, tirar la basura en la calle o utilizar el celular de manera irresponsable cuando se maneja, son algunos ejemplos de lo que no deberíamos de hacer como ciudadanos.

La conciencia ciudadana es la convicción de actuar responsablemente al formar parte del Estado. No debemos ni podemos exigir sin cumplir, somos parte de una sociedad y los gobernantes tienen enormes obligaciones y responsabilidades, pero no pueden ni deben ir solos, hay que exigirles todos los días, pero al mismo tiempo hacer nuestra parte.

Últimas palabras

Hay quienes se rasgan las vestiduras por señalar los abusos de la dictadura de Maduro en Venezuela. No podemos cegarnos a lo que pasa en el país sudamericano, le puede pasar a cualquier país de Latinoamérica, es una obligación señalar las dictaduras una y otra vez.