Confidencial: Disputa PGR y Pemex caso Odebrecht

Confidencial

RAÚL CERVANTES, procurador General de la República, está enojado con el José Antonio González Anaya, debido a que el director general de Pemex encargó una investigación paralela a la que lleva a cabo la PGR sobre Odebrecht. Al interior de la PGR preocupa que el titular de Pemex comparta adelantos de esa investigación privada con Los Pinos, además de que se le ha visto en reuniones con legisladores panistas, pues sospechan que podría estar filtrando información sobre la responsabilidad de funcionarios de la administración de Felipe Calderón a cambio de apoyos para alcanzar la Fiscalía General.

DANTE DELGADO, dirigente de Movimiento Ciudadano, sostiene pláticas tanto con el PAN como con Morena para llegar en coalición en 2018. Sin embargo, el terreno es resbaloso, pues si bien la relación con Ricardo Anaya es tersa, con Andrés Manuel López Obrador es trompicada. En MC nos cuentan que la decisión final dependerá de la repartición en el Congreso, tema en el que por cierto el tabasqueño no quiere ceder terreno, pues confía en lograr la segunda fracción más importante, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, jefe de Gobierno de la CDMX, comenzó una purga ayer en Tláhuac, con la destitución e investigaciones contra mandos policiacos. Aunque vecinos de Tláhuac aplaudieron la medida, cuestionan la tardanza en reaccionar ante la escalada de la violencia en esa demarcación y de la cual fue advertido desde el año pasado. En el fondo, dicen, se trata de proselitismo, pues los números no le alcanzan para contender realmente por la Presidencia de la República el próximo año.

MARGARITA ZAVALA, aspirante presidencial, está preocupada ante la indefinición de las reglas en el PAN para definir a su candidato en 2018, pues considera que todo lo que deja de hacer el blanquiazul es aprovechado por Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo reflejan las encuestas que ordena la Presidencia de la República cada semana. Mientras tanto, nos adelantan, Margarita tratará de capitalizar los ataques contra Ricardo Anaya, por “gandalla”.

Morelia

FAUSTO VALLEJO no necesita de grandes reflectores para hacer política, lo suyo es la tierra y allí se mueve a sus anchas. Por eso, en la ruta de 2018, el ex gobernador ya comenzó a construir sus futuros proyectos, en donde maneja varios escenarios: si el PRI le cierra la puerta -como se prevé- tiene dos rutas, o recurre al muy cuestionado PT o le apostará a la vía independiente, en donde ya probó su efectividad con uno de sus ahijados, el alcalde de Morelia.

Todo indica que Vallejo Figueroa estaría trabajando para fortalecer la aspiración de Fausto Jr.; sin embargo, se comenta que tiene varios tapados y algunos ases bajo la manga. No hay nombres -nos señalan-, hasta que se den los tiempos.

Por lo pronto, quienes deben ir pensando cómo van a sortear la maquinaria faustista son sus antiguos acólitos: Daniela de los Santos, Marco Polo Aguirre y Bertín Cornejo, a quienes Don F los tiene en una lista non grata.

Como suele suceder, los normalistas se salieron con la suya, y probaron que la industria del chantaje es la que más empleos produce en Michoacán. Les comento: las protestas que estuvieron realizando antes de salir de vacaciones, en donde quemaron vehículos, secuestraron autobuses y bloquearon calles, rindieron fruto, pues el gobierno les pagó sus bonos y becas al 100%.

Hasta aquí todo normal; sin embargo, el conflicto estriba en que el pago de esos bonos se debió haber dado a cambio de trabajo en la suplencia de plazas de profesores jubilados, que los normalistas cubren a cambio de un contrato, pero ¡oh!, sorpresa, la mayoría de ellos no se presentó frente a grupo.

Desde la a Secretaría de Educación surgen voces para que ese programa de contratar normalistas para reemplazar a profesores jubilados concluya ya, porque las escuelas ya parecen museos tradicionales: los alumnos van obligados.