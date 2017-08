Enemigo Público

Fernanda Tapia

Según cronistas de la época, los aztecas castigaban los robos comunes con esclavitud, hasta que el delincuente restituyera con su trabajo el monto de lo robado. Uy, ¿se imaginan? En la actualidad, las deudas de algunos corruptos no podrían ser pagadas ni con el trabajo de sus siguientes siete generaciones. Y cuentan que “en algunos casos, como el hurto de maíz en el campo, la pena era de muerte, que podía ser por lapidación”. Toma chango tu banana!!! Con la muerte sancionaban también el incesto, el asesinato -incluso de un esclavo-, el lesbianismo y la homosexualidad. En este último caso, el castigo era atroz, pues al sujeto activo se le empalaba y al pasivo se le arrancaban las entrañas por el ano. En otras ocasiones se traspasaban los penes con una larga espina de maguey, misma que era clavada en el tocón de un árbol y ahí se les dejaba desangrarse. Sin embargo… ¿cómo creen que se podía solucionar el problema? Fácil, se les invitaba a que uno de los dos utilizara ropa femenina y con eso se declaraba caso cerrado. Entre sus vecinos al sur, los mayas, el robo también llevaba con pena la esclavitud. Igual castigo se aplicaba a quien no pagara sus deudas con o sin buró de crédito.

Quien cometía homicidio culposo pero no intencional había cierta lenidad y el asunto se zanjaba con un varo ( o bueno, en esa época granos de café o plumas) para los deudos de la víctima. Ora que, si uno se escabechaba a un esclavo -así fuera por mis propios arrestos- se reducía a compensar económicamente al dueño. Como que si le rompes un vidrio o le das un rayón a su auto en la actualidad. Para que no nos quedemos con la idea de que eran unos asesinos sanguinarios no todo era muerte, esclavitud e indemnización, el abanico se pone interesante cuando había penas de “azotes, mutilación o deshonrosas y hasta degradantes”. Por ejemplo a los zapotecos hacían mucho ruido: “la embriaguez y la desobediencia a las autoridades”. Ambas ameritaban flagelación; “los aztecas castigaban la calumnia cortándole los labios y a veces las orejas al culpable (conozco algunxs periodistas, que andarían hoy en día, deslabiados); en delitos menores, los mayas acostumbraban raparle la greña al agresor o agresora de manera que todo mundo se enterara de sus malas mañas. Y lean lo siguiente, cuánto nos funcionaría hoy en día: “condenaban a los funcionarios públicos corruptos a humillación popular con una ceremonia en la plaza principal, y les tatuaban en ambas mejillas figuras alusivas a sus delitos, para el resto de sus días”. Tsssssss. Hasta cierto punto fue una bendición que no contaran con Metro ni transporte público los mayas ancestrales, imagínense que alguien torteara a una mujer cuando por ejemplo: “Corromper a una virgen se castigaba con la muerte. A los violadores se les mataba lapidándolos, con la participación del pueblo entero. Igual sanción se aplicaba a los responsables de estupro, pese a que en este delito no se ejerce violencia ni se somete por la fuerza a la víctima sino únicamente se le seduce mediante engaños”. Y la homosexualidad se ponía muy caliente, porque a quien fuera descubierto o descubierta lo metían a un horno hirviendo.

Entre los zapotecos, la mujer adúltera recibía sentencia de muerte. Ya de últimas podía implorar el perdón de su cornudo marido, eso sí, ya no podía regresar a vivir con ella y mucho menos hacer un trío, ya no. El amante de la adúltera debía pagar una multa y si tuvo hijos con ella, trabajar para mantenerlos. Andele!!!, ya existía alguna forma de pensión alimenticia.

Los mayas también castigaban el adulterio femenino, aunque no con la muerte e igualmente dejando en manos del esposo la potestad de ejercer la pena, que afortunadamente, no recaía sobre la ñora, sino en el amante, quien era puesto en manos del marido ofendido. Éste tenía la opción de perdonarlo o matarlo con sus propias manos. Újule. Pensaban que a la infiel ya le pesaba el puritito escarnio público. En cambio, los antiguos cristianos daban muerte por lapidación, castigo aún vigente en la ley islámica. Por acá no se andaban haciendo chaquetas mentales de cadena perpetua, reinserción social, y esto daba lugar a que no existieran cárceles como las conocemos!!! Se acostumbraba retener al “criminal” dentro de cercas y jaulas de madera de forma provisional, ay nomás en lo que dictaminaban lo que se merecía como prisioneros de guerra, delincuente, esclavos fugitivo recapturado y otros infractores. Cualquier prisión estaba demás ya que los castigos eran tan pasados de lanza que en lugar de una celda, el delincuente necesitaba una tumba.

No estaban locos ni mucho menos, pero tengamos en cuenta que su escala de valores era diferente y anteponían la seguridad social o grupal a la individual. Y en Europa medieval no comían piñas, allá se dieron casos tanto o más brutales que en el México prehispánico.

Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Concepción Arenal

William H. Bonney: Billy The Kid inició su carrera delictiva a los 14 años cuando asesinó al hombre que mató a uno de sus protectores. Organizó la banda “Los Cuatreros” y fue capturado, pero un día antes de ser ejecutado se escapó. Su vida terminó cuando fue asesinado en una riña con enemigos.

John Dillinger: Con una carrera criminal de sólo un año, era el cabecilla de un grupo de asaltabancos en Indianápolis y Ohio. A sus 31 años se le consideraba el enemigo público más importante de EU. Fue traicionado por su esposa y asesinado por un agente del FBI cuando salía del cine. Chiales, ojalá haya estado buena la película!

John Wilkes Booth: El hombre que asesinó al presidente Abraham Lincoln fue uno de los más buscados de la historia. El delincuente escapó en caballo y durante 12 días se refugió en Maryland y Virginia, con la finalidad de entrar a México hasta que fue traicionado por uno de sus colegas en la actuación. Nunca falta un sapo.

Pancho Villa: el héroe de la Revolución mexicana fue buscado por las autoridades estadounidenses debido al asesinato de 28 hombres en 1916; tanto fue su impacto que el presidente Carranza de México aceptó que una tropa de EU buscara a Villa en suelo nacional hasta que ésta desistió de la búsqueda.

Finalmente Villa murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral (Chihuahua) el 20 de julio de 1923. Otro héroe traicionado por el gobierno de su propio país.

Pues la trayectoria tan peculiar de algunos de los más buscados:

Ronnie Biggs estuvo al mando de una banda de ladrones, quienes el 8 de agosto de 1963, interceptaron un tren que iba hacia Glasgow en Londres, el cual transportaba 40 MDD, fue capturado y tras una breve estancia en prisión escapó. Se hizo cirugía plástica, pero en 2001 se entregó en su país para cumplir su condena. Humta se le debe haber acabado la polariza. Otro es Matteo Denaro, uno de los jefes de la mafia italiana. Conocido como “El Diabólico” emergió como líder tras la captura de Bernardo Provenzano. Se dice que es una nueva generación de criminales, una que gusta de ser playboy, se le relaciona con mujeres de la farándula y modelos internacionales.

Felicien Kabuga es acusado de financiar uno de los genocidios más grandes de la historia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda lo busca por una masacre de más de 800 mil personas durante 100 días de terror en 1994. Los informes de Estados Unidos señalan que el hombre se esconde en Kenia. Uno más de mello es Joseph Kony, de quien se dice que maneja el Ejército Resistencia del Señor, una organización terrorista cristiana que está activa desde 1987 en el norte de Uganda, quien se dice médium espiritual. Ha secuestrado a más de 30 mil niños para incorporarlos al combate o explotarlos sexualmente. Su captura es casi imposible. Actualmente, en el portal del gobierno de EU (state.gov) ofrecen $5 millones por información que lleve a la captura de Kony.

Osama bin Laden era el heredero de una fortuna familiar que decidió usarla para repeler la influencia extranjera en el mundo musulmán; fundó Al-Qaeda y se le consideró el responsable del ataque terrorista a las Torres Gemelas en EU. Fue abatido en la operación miliar Geronimo en mayo del 2011. Oh, acuérdense que nadie vio el cuerpo. En la era de las redes, resultó que lo echaron al mar hay nomás por el calor del momento. Pues que calientes los soldados gringos que lo agarraron. Tendríamos que volver a ver el documental de Michael Moore para entender que enjuagues se traía la familia Bin Laden con la familia Bush.

Hablando de Narcos más buscados, tenemos a Joaquín “El Chapo” Guzmán al mando del Cártel de Sinaloa, lideró por décadas la organización de narcotráfico más poderosa del mundo. 10 de junio de 1993 es capturado por primera vez en Guatemala. Dos años después, es declarado culpable y sentenciado a 20 años en la cárcel.

El 19 de enero de 2001 se escapa de una de las prisiones de máxima seguridad de México. Presuntamente, se esconde en un carro de lavandería. Dicen que el que le abrió la puerta es el que conocimos hasta hace poco como el Licenciado, quien trabajaba en esa prisión y se volvió uno de sus gavilleros. El 22 de febrero de 2014: La armada mexicana captura a Guzmán en la localidad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El hecho se produce después de varios días tras su pista. En 2012, la policía mexicana había estado a punto de capturarlo en la localidad de Los Cabos. Y para el 11 de Julio de 2015 se escapa de la prisión de máxima seguridad del país en el Estado de México. Lo hace a través de un túnel. Y es hasta el 8 de enero de 2016 que se lleva a cabo la captura de Guzmán a manos de la Marina de México, a casi seis meses de su escape.

La recompensa que se ha ofrecido por Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”: 30 millones de pesos.

Ismael Zambada García, alias “El Mayo” Zambada o “El Quinto”: 30 millones de pesos.

Juan Pablo Ledezma, alias: José Luis Fratello, “El JL”: 15 millones de pesos.

O sea que por unos ofrecen: 1041 ipads y por otros 2083.

En todo México, desde enero y hasta el cierre del primer semestre de 2017, 12 mil 155 ejecutados según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistemas Nacional de Seguridad Pública.