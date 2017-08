La era de la repetición

Jessie Cervantes

En la era de los setenta surgió como máxima de la fuerza de la radio musical la repetición, si se quería vender una canción, si querían posicionarla en el gusto de la gente, las estaciones de radio tenían que ponerla hasta siete veces al día, tomando en cuenta su horario pico de audiencia que era de 6 de la mañana a las diez de la noche, de hecho el famoso género para estaciones, por lo general juveniles llamado Top 40 surgió porque tenían que ser sólo 40 canciones rotando todo el día, tomando en cuenta que una persona común y corriente no tenía el tiempo para estar pegado a la radio permanentemente cada que sintonizara su estación favorita. Si guardaba este formato iba a escuchar un éxito, era el inicio de la fuerza de la repetición.

Aunque pudiera pensarse, la repetición hoy en día tomó un aire muy especial, hoy juega tanto como antes un papel clave en el desarrollo de una canción en el gusto del consumidor y hablo de canciones para usar a la radio como eje central. Vamos a los hechos una canción que se convierta en un súper éxito como Despacito de Fonsi y Yankee debe estar siendo tocada, en promedio unas cinco veces diarias de lunes a domingo, si esto pasa en unas cien estaciones de radio del país durante seis meses podemos pensar que sonó más de ochenta mil veces en la radio de nuestro país y llegó a millones de orejas que se pusieron a cantarla, bailarla y buscarla con lo que la repetición no para ahí, ya que en estos días se presumen y gritan a los cuatro vientos los millones y millones de veces que una persona escucha una canción y ve el video de la misma en plataformas digitales, lo que sería absurdo es pensar que son personas únicas, es decir, así como en la radio en el mundo digital existe la repetición con lo que esos millones habría que dividirlos en países, ciudades, horarios y personas, porque no me puedes negar que cuando te gusta una canción no la escuchas en la plataforma de tu preferencia, mínimo unas diez o veinte veces en lo que te baja el calor del gusto por la misma, o qué me van a decir que a una canción como Despacito la han escuchado en su celular o tableta sólo una vez.

Pero eso no es todo, con la llegada de la música urbana como protagonista o nuevo pop, como muchos le dicen, la repetición se da hasta con las participaciones, así tenemos de pronto a un artista haciendo dueto con otros tres artistas diferentes pretendiendo sonar con las tres canciones al mismo tiempo, los mismos artistas que hacen dueto con alguien de moda y sacan una canción propia pretendiendo que las dos sean número uno, no digo que esto sea malo por que la repetición posiciona, perfecciona, enseña, es practicar para aprender, sólo que en algunas ocasiones irremediablemente cansa, satura y harta.

Lo mejor es encontrar un balance, buscar en la repetición la bendita perfección y, como decía mi madre, regirse por el “ni muy muy, ni tan tan”, el que entendió, entendió.

