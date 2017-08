Víctor Americano

Fue en abril del 2013 cuando Jesús Reyna García rindió protesta como gobernador interino de Michoacán, tras la solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa por problemas de salud. En aquel entonces, la senadora Luisa María Calderón, acusaba a Reyna de haber negociado con la delincuencia organizada en el 2011, el triunfo del PRI en Michoacán, a favor de Vallejo. Se vivían tiempos muy complicados, donde se comentaba que el narco se había infiltrado a las más altas esferas gubernamentales, incluso empresariales.

Actualmente, Reyna García enfrenta en prisión las acusaciones de la PGR de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Este domingo trascendió que Reyna García, jurídicamente las ha ganado todas, al parecer en cuestiones de su defensa, lo único que faltaría es que un juez determine su libertad. Pero si su destino se dirime en el terreno de lo político, al parecer su libertad sería concedida hasta que finalice la administración del actual gobierno federal.

Y es que se dice que hubo un momento clave que marcó el destino del abogado michoacano, y fue justo cuando Reyna era el interino, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le comentó “hemos pensado en que ya no regrese Fausto al gobierno, por su estado de salud y queremos saber si tu no tienes nada, si estás limpio para dejarte al frente del gobierno de Michoacán”, a lo cuál se sabe que Jesús respondió, “no hay nada” y de repente, se filtró el ya conocido video donde tanto el ex secretario de gobierno, como el líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, aparecieron con Servando Gómez, “La Tuta”. Ese fue el pecado de Jesús, no decirlo.

El caso de Pasalagua, como lo conocemos, se le dio un trato meramente jurídico y ya está gozando de su libertad, la ley le dio la razón.

El FODA de los presidenciables

Esta semana los priístas deberán mostrar de qué están hechos de frente a la Asamblea Nacional; ¿podrán sacar lo mejor de si mismos y de la añeja historia de ese partido?, o acaso, ¿se convertirán en un partido comparsa y fracasado que incluso pudiera entregar la presidencia en el 2018? Si no logran la unidad, no serán competitivos.

Incluso previo a este evento, se dice que el presidente Enrique Peña Nieto, ordenó un estudio FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), de diez presidenciables, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Ortega, Eruviel Ávila, José Calzada, Aurelio Nuño, Enrique de la Madrid, José Narro Robles y José Antonio Meade.

El presidente Peña, lo tiene en su escritorio, incluso se habla que ya hasta hubo una depuración, quedando la baraja en cuatro cartas, nada más. El PRI está buscando quién de sus aspirantes puede verdaderamente derrotar a Andrés Manuel López Obrador.

Y para la Asamblea se habla de que en la mesa “Visión de Futuro” que presidirá Manlio Fabio Beltrones, se perfilará una propuesta ideológica y programática más moderna que la de AMLO. ¿Será?

Hay tiro en el Ayuntamiento de Morelia

Son dos funcionarios que tienen una buena imagen, que se les conoce y tienen el reconocimiento general por su trabajo, uno es regidor, Fernando Rodríguez y el otro es secretario de administración, Yankel Benítez. Y precisamente por lo anterior es que sorprende tanto que hayan ventilado por medio de las redes sociales un tema tan importante como el de las presuntas aviadurías en el Ayuntamiento de Morelia.

Ojalá que lo resuelvan a favor de la ciudadanía, porque así como ventilaron el chisme, deberán hacer lo propio cuando quede resuelto.