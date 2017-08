Confidencial: Anaya va contra los independientes

Confidencial

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, abrió un nuevo frente, pero esta vez no contra Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, sino contra los independientes, al acusarlos de intentar pulverizar el voto de la oposición en 2018. El Jaguar, Armando Ríos Piter fue el primero en responderle al panista y pedirle que cuide el orden en su casa antes de criticar a los demás. En el búnker panista están atentos para apagar más fuegos provenientes desde el norte de Jaime Rodríguez Calderón o del activista Emilio Álvarez Icaza, uno de los más férreos críticos del gobierno federal y del tricolor.

Arturo Zamora, dirigente del sector popular del PRI, sostiene que en la XXII Asamblea Nacional del próximo sábado en nada cambiarán las cosas al interior del tricolor, ni retiro de candados ni definición de candidatos presidenciales. En el equipo del senador nos confían que la definición de candidaturas tardará un poco más, incluso podría darse hasta finales de año. Nos cuentan que aunque existen voces críticas para abrir los procesos internos a la ciudadanía, los acuerdos ya se están dando entre los diferentes liderazgos, por lo que descartan una fractura que los rezague, aún más, en las encuestas electorales rumbo al 2018.

Enrique Michel, empresario dulcero, ya se veía con la candidatura por la gubernatura de Jalisco el próximo año, pero su ocurrencia de festejar su cumpleaños disfrazado de rey (con corona, capa y cetro) pareciera que sepultó sus aspiraciones. En Morena reconocen que alertaron al empresario de no celebrar de esa manera, so pena de pagar las consecuencias, por lo que al no ser escuchados, prácticamente dan por descartado que vayan a impulsar a ese “rey”.

Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política del PRD, ya da por perdido el proceso para relevar a Alejandra Barrales al frente del sol azteca, debido a que ya les ganaron los tiempos y, además, se quedaron sin dinero. Algunos perredistas nos confían que la crisis política del partido es igual de grande que la económica, pues ya no les alcanza ni para pagar la nómina. Dicen que analizan un recorte del 30% del personal.