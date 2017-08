Confidencial: Tarek Abdalá bajo la lupa

Confidencial

FRANCISCO SARMIENTO, operador de la campaña del PRI en el Estado de México, será recompensado por el “apretadísimo” triunfo de Alfredo del Mazo en el conteo de actas y pasará a ser el Jefe del Gabinete del futuro gobernador mexiquense. Sin embargo, esta decisión metió en aprietos tanto al tricolor de aquella entidad como al Tribunal Electoral, pues mientras los primeros no ven con buenos ojos a Sarmiento, los segundos tienen la presión de adelantar la calificación de la elección para que Del Mazo pueda gritar el 15 de septiembre en el Zócalo de Toluca.

HILDA FLORES, senadora del PRI, afirma ser una defensora del triunfo en las urnas de su compañero Miguel Ángel Riquelme en la pasada elección en Coahuila, pero al mismo tiempo hace giras al interior de esa entidad. Para el PAN es una clara señal del nerviosismo tricolor porque el Tribunal Electoral anule la elección, en tanto que en el PRI afirman que la senadora es muy cercana a Humberto Moreira, quien está distanciado de su hermano el gobernador, por lo que aseguran que de ir a otros comicios y, en caso de “volver” a ganar, no habría impunidad para Rubén Moreira.

ENRIQUE OCHOA, presidente nacional del PRI, tuvo mucho trabajo los últimos días. Se reunió con gobernadores, con legisladores, con líderes populares, con diversos cuadros del tricolor, a fin de amarrar consensos rumbo a la XXII Asamblea Nacional. Sin embargo, no logró generar interés en las mesas de Rendición de Cuentas y Ética, Declaración de Principios y Programa de Acción. Ninguna figura relevante asistirá a esas mesas. Todos se concentrarán en Visión de Futuro y Estatutos. ¿Pues no que no se definirá nada este sábado rumbo al 2018?

TAREK ABDALÁ, diputado federal del PRI, está perdiendo apoyo al interior de su bancada luego de que los secretarios de la Sección Instructora Omar Ortega y Juan Pablo Piña presionan a los presidentes de ese órgano para que se reinicie el procedimiento en contra del ex tesorero de Javier Duarte, así como en contra de su exvocero Alberto Silva. Al interior de San Lázaro afirman que el fuero de ambos legisladores tiene los días contados.