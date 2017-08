Confidencial: Ruptura en el PAN

Confidencial

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, se quedó con las ganas de unificar al partido en vísperas del proceso interno para seleccionar a su candidato presidencial, luego de que los aspirantes comenzaron a grabar los nuevos spots, pero sin la participación de Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala. Los nuevos spots serán validados por el INE el martes para comenzar su difusión a nivel nacional, aunque sólo será por 17 días. Al interior del PAN ya bautizaron a Ernesto Ruffo, Luis Ernesto Derbez y Juan Carlos Romero Hicks como los “tres alegres compadres por México”, pues ninguno figura entre los punteros de Acción Nacional.

Pedro Samudio, presidente del IEEM, se brincó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, aunque existen recursos de impugnación pendientes por el “cochinero” de la elección del Estado de México, decidió otorgarle la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo, “porque su delantera es irreversible”, aunque los magistrados federales tienen hasta el 15 de septiembre para resolver. En el PAN de plano dirigieron sus baterías a la anulación de los comicios en Coahuila, mientras que Morena decidió redoblar las protestas. En la oposición brincó ayer una pregunta: ¿Juan Zepeda y el PRD dónde están?

Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, se ha esforzado por rechazar cualquier vínculo con el narcotráfico, sin embargo, comparte abogado ni más ni menos que con Joaquín el Chapo Guzmán, el otrora poderoso jefe del Cártel de Sinaloa. Pero aunque Jefrey Lichtman tiene fama por haber defendido con éxito a John A. Gotti Jr., ligado con la mafia italiana y acusado de matar a tres personas, en Nayarit sospechan que no será suficiente para sacudir los señalamientos contra Veytia por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que siempre sí le interesa el 2018… pero en lo que respecta al presupuesto. En la SHCP afirman que, aunque el funcionario es informado sobre el desarrollo de las mesas temáticas del PRI que podrían abrirle la posibilidad de competir, su prioridad en este momento está en la elaboración del paquete fiscal del próximo año, pues este mes es crucial para los cálculos de recaudación y gasto federales, previos al informe presidencial.

Morelia

Aún no renuncian al PRD, y Morena ya los puso a talachear. Sin importar su historia y su trayectoria, para el partido pejista el ex gobernador Leonel Godoy y el aún senador Raúl Morón ya recibieron la primera instrucción de parte de los líderes estatales de Morena para ir a varias regiones a construir la estructura del partido de López Obrador, el cual carece de referentes y cuadros en toda la geografía estatal.

A ver qué tal les cae el anuncio que hizo el líder estatal de Morena, Roberto Pantoja, para que Godoy Rangel y Morón Orozco se suban las mangas y salgan de su zona de confort para tocar puertas, ya que ellos están acostumbrados a mandar y no a recibir órdenes.

El dirigente estatal del PAN, Juan Manuel Hinojosa, ya se sinceró y salió a señalar que aunque no le ven posibilidades de ganar, el PAN Michoacán estaría apoyando a Silvano Aureoles si éste se convierte en el candidato del Frente Amplio Democrático.

Para uno de los subordinados del diputado Marko Cortés, Silvano es buena carta. En rueda de prensa, después de no haber realizado una en meses, Hinojosa dio un espaldarazo que más parece un raspón: “Yo creo que el gobernador de Michoacán no es de los que encabezan las listas para encabezar este Frente Amplio, pero si así fuera, que lo dudo mucho, tendríamos que impulsarlo por acatamiento del partido. A fin de cuentas, a mí no me preocupa, porque va muy abajo en las referencias a nivel nacional, tanto su partido como él”. Con esos “aliados”, para que buscan enemigos en el Frente Amplio.

Jalisco

Raúl Cervantes, procurador de la República, hasta el momento no ha explicado porque no se informó sino hasta ayer de la captura del presunto lavador de dinero, Raúl Flores Hernández a pesar que la detención de este persona ocurrió el pasado 20 de julio. Se menciona en los pasillos que el departamento de justicia de Estados Unidos está particularmente interesado en la extradición de este personaje por la gran cantidad de información sobre las operaciones financieras de organizaciones criminales y que si reventaron la noticia, en parte fue por el silencio de la PGR sobre la aprehensión de un objetivo importante para el gobierno de Estados Unidos. Y es que la lista no involucraría sólo a Rafa Márquez o Julión Álvarez, sino iría más allá y habría más cantantes, promotores, deportistas y hasta políticos inmiscuidos en la cadena.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, hoy vuelve a trabajar después que pidiera dos días sin goce de sueldo para participar en las actividades de la Asamblea Nacional del PRI. Y como parece que la prioridad es el partido, pues le dijo a los demás funcionarios que si faltaban a sus chambas para estar en la Asamblea, también pidieran los días sin goce de sueldo y asunto arreglado, total, la ley lo permite. En su asueto, Sandoval demostró sus dotes como anfitrión pues la cena que ofrecieron a los delegados tricolores en Trasloma (evento organizado por el PRI Jalisco) aprovechó el micrófono para exaltar a los militantes y criticar al populismo. Parece que la arenga llenó los oídos de los priistas y de los vecinos, porque hubo varias quejas por el ruido que generó el evento en viviendas aledañas.