Soy ateo, gracias a Rius

Fernanda Tapia

Aunque parezca choro, a nuestros ancestros también les gustaba comunicarse através de monitos aunque no realmente se tratara de emojis o cartón político, pero pensemos: la pintura rupestre o qué tal en el antiguo Egipto. Y los que le saben, aseguran que esto se remonta hasta la antigua Mesopotamia o culturas precolombinas y hay tanto que analizar, que en las piezas del Museo Arqueológico del Cairo o el Museo de Egiptología de Turín (todos pertenecientes a la XX dinastía) “aparecen representados varios animales como el asno, el león, el cocodrilo o el mono, tocando instrumentos dentro de un lujoso ambiente o incluso una escena en la que una rata sentada en un trono recibe como ofrenda una flor de loto por parte de un gato, escena que es contemplada por otras ratas que portan atributos reales”. ¿Acaso tendrían ya un gobernante rata y súbditos borregos?! Si nos enfocamos en la época griega, abundan las representaciones caricaturescas y hasta se puede ver la evolución del concepto de “cómico”. Y ya ven que a los griegos les gustaba buscarle chichis a la iguana, resulta que su filosofía “se preocupaba por indagar la esencia y el valor moral de lo cómico”, analizando su aspecto estético. Ay de ellos si vieran algún programa televisivo de chistes de estos lares, que van desde lo cebo hasta lo guarrazo!!!

El pobre de Platón (quien ya de por sí no contemplaba nada de bueno en la hilaridad) o Aristóteles (quien la considera de escaso interés), se revolcarían en sus sarcófagos griegos. Sin embargo, el buen Teofrasto (discípulo de Aristóteles) cataloga lo cómico “como algo positivo”; y de esta forma es cuando la literatura y el arte dejan de hacerle el feo a la risa. En Roma eran comunes las pintas con temas políticos y casi siempre mezcladas con sexualidad poniendo en evidencia a los poderosos. Luego, en la Edad Media si se toman en cuenta como una forma de expresión bufa las gárgolas, y hasta una cabeza que empleó fray Angélico para representar en la Academia de Florencia al evangelista San Juan. No se preocupen, esta cabeza no estaba en hielera, como las de Michoacán. Ora bien, llegó hasta nosotros la existencia del primer “cuerpo de caricaturas políticas impresas”, cuyo contenido se desconoce, sin embargo, se sabe que “apareció en algunos panfletos en la ciudad de Florencia durante la última década del siglo XV”. Le avanzamos en la historia y ahí algunos especialistas en advertir algo de sátira y caricatura política en algunos de los trabajos de Leonardo da Vinci y hasta los reconocen como “antecedentes de la caricatura debido a lo grotesco y deformes que resultaban algunos de sus dibujos de seres humanos”.

Carracci propuso la definición para este género y entonces, el periódico Nieuwe Tijdinghen, en Amberes, publicó “una caricatura en la que se ve a un pastor protestante haciendo propaganda político–religiosa mientras el demonio le insufla ideas con un fuelle”. O sea… las cosas siguen EXACTAMENTE IGUAL. La estafeta la retoman en Inglaterra a principios del siglo XVIII, “donde alcanzó un extraordinario desarrollo en sus tres vertientes: personal, política y social. Y aunque nos parecen demasiado flemáticos, la verdad es que los ingleses siempre han tenido un sentido del humor muy peculiar. ¿A poco no son fans de Monty Python o Mr Bean? Y ahí se dieron vuelo con la sátira y la caricatura política. También se podía utilizar como panfleto de convencimiento, por ejemplo, en mayo de 1784 Benjamín Franklin difundió en la Pennsylvania Gazette, la imagen de una culebra dividida en ocho partes, cada una de las cuales llevaba las iniciales de las colonias, formando la leyenda “Unión o muerte”. Ay weyyyyyy. Siempre las disputas por el poder han sido semillero creativo de los ancestros de los monederos. Ahí está la Revolución francesa y más adelante el imperio napoleónico, que dieron pie a las caricaturas, sobre todo con un sesgo satírico–moralizante como las series Le Marriage a la moda del británico William Hogarth y Los caprichos de Goya. Arte puro. Sin embargo, no crean que las publicaban así de fácil tanto en Norte América como en Francia, Inglaterra y Rusia, estos “cartones” sólo “se vendían en la calles.Y hagan de cuenta pan caliente. Estas caricaturas eran realmente grabados en hojas sueltas y en ocasiones coloreadas a mano”.

La época de pro gresó sin duda en el siglo XIX cuando este género AMACOYÓ (como dijera mi albañil cuando seca el concreto), ya que se dieron varias condiciones, por ejemplo “el desarrollo de la xilografía y la litografía y a las convulsiones políticas que sacudían a algunas naciones de ese continente”. En 1830 apareció en Francia la primera publicación cómica periodística titulada La Caricature, creada por Charles Philippon, quien a pesar de ser objeto de persecuciones, no dudó en sacar dos años después otro periódico humorístico llamado Le Charivari, además de dar a luz a la publicación Le Journal Pour Rire en 1848. Mientras, en Inglaterra aparecía en 1841 Punch, The London Charivari. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX se viene el apogeo de los periódicos satíricos tanto en Europa, Estados Unidos y América en general. ¿Nombres de los más famosos? Ahí usted léale porque están impronunciables para mí que no mastico el franchute y masco el inglés cual Chente Fox: “El Fígaro en Londres, La Silhouette, Kladderadattsch, Le Grelot, Le Chat Noir, Le Almanach, La Fronde, Vanity Fair, London Fígaro, Krukehler, Filegende Blutter, y La Vía Parissiene”. ¿Nombres de los caricaturistas o cartoneros destacados?!: Honoré Daumier, Etienne Carjat, Gaspar Felix Tournachon, John Tenniel, Gustavo Doré, Jean Ignace Isidore Gérard (Grandville), Alfred Le Petit, Felix Reejamey, Alphone Colomb, John Wilson Berrough, Joseph Keppler, Adriano Cecioni… como si les mencionara a nuestro Rius, Magú, Jis y Trino, Garci, Alarcón, etcétera… Y ahora, fíjense cómo la caricatura es una forma de expresión que responde a sus momentos históricos, pues encuentran tierra fértil tras lograr el derecho al voto para los hombres adultos tanto en Europa como en Estados Unidos a partir de 1870.

Dos ejemplos gringos: Puck, Dramatic News, Grip, News Moonshine, New York Illustrated y Harper´s Weekley.

El 29 de Julio falleció Ángel Mora, último gran historietista mexicano del siglo XX. Creador del cómic Chanoc. En los años 70 dejó “las aventuras de selva y mar”, que se llevaron al cine. Y era muy fan del Almohadazo (qepd).

Chacaleo

Tus caricaturistas y moneros favoritos.

@MonteroMarcos

Sin duda Manuel Falcón @falconvoy . Me gustan mucho aunque no hagan cartones políticos @trinomonero @jisvagoimperial

@Caricatutronico

Si se valen los del pasado, Abel Quezada por ideas y Jorge Carreño por dibujo.

@Robt_twitt

Roberto Fontanarrosa con Boogie el aceitoso

Para pensarle

¿Quién era Rius? Por qué nos dolió taaaanto: Él nació en Zamora, Michoacán, el 20 de junio de 1934. Creó huella en el periodismo por sus 60 años de carrera en donde su humor, acabó convirtiéndose en un género. Por allá de 1955, publicó sus primeras caricaturas en la revista Ja-Já. Una revista de formato más bien pequeño y que fue achicándose con el tiempo, que contaba chistes breves a través de viñetas, donde comúnmente las mujeres dibujadas estaban muy pechugonas o frondosas. Fundó publicaciones como La Gallina, Marca Diablo, La Garrapata, El Chahuistle y El Chamuco Y Los Hijos Del Averno. Sin embargo SUS MACIMAS CREACIONES vieron la luz en Los agachados y Mis Supermachos, además de unos 100 libros…como 500 años fregados pero cristianos, La trukulenta historia del capitalismo, etcétera… Fue colaborador en revistas como Proceso, Siempre, Sucesos y Política; en los periódicos El Universal, Ovaciones, La Prensa y La Jornada. Creó la serie propedéutica que inició en 1966 con Cuba Para Principiantes. En diciembre recibió el primer reconocimiento de caricatura Gabriel Vargas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Museo del Estanquillo, por ser “un referente cultural en México”. También fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Caricatura en 1987 y con La Catrina en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el 2004. Era vegetariano y también se declaraba ateo, ateo pero “cristiano”.

Lo que calienta

El atentado contra Charlie Hebdo, semanario satírico francés, fue un tiroteo llevado a cabo en la ciudad de París el 7 de enero de 2015, cuando dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto y otras armas entraron en las oficinas de dicho semanario. Ellos dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otros 11 y gritando «Al·lahu-àkbar» (‘Alá es [el] más grande’) durante el ataque. También mataron a un oficial de la Policía Nacional de Francia poco después. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a Al-Qaeda en la Península arábiga (la rama de Al Qaeda en Yemen),

En Julio de 2007, a familia real española repudió la portada de una revista satírica en donde ponían al príncipe Felipe teniendo relaciones sexuales con su esposa Letizia. Los más críticos dijeron que ésto podía herir SU SENSIBILIDAD. Llegó al extremo semejante escándalo que la justicia española ordenó “el secuestro” de la revista satírica El Jueves. Esto quiere decir, que “la retiraron de todos los quioscos de revistas”. Fueron por el molde a la editorial y además están exigiendo que se digan los nombres de los creadores de “semejante barbaridad”. Y no me lo van a creer. Días después me tocó entrevistar a uno de ellos aquí, en México, donde se estaba “guardando un ratito”.

Reporteros Sin Fronteras enlista a ocho caricaturistas amenazados y perseguidos por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión: Ferzat, (Siria), Dilem (Algeria), Vilks (Suecia), Zunar (Malasia), Prageeth (Sri Lanka), Bonil (Ecuador), Kart (Turquía) y Trivedi (India) quienes reflejan la situación que viven muchos caricaturistas hoy en día en el mundo. Algunos han sido amenazados por grupos radicales, otros por sus gobiernos que intentan silenciarles deteniéndoles o llevándoles ante los tribunales. Algunos sufren la doble presión por ser perseguidos, tanto por las autoridades, como por los grupos violentos de sus respectivos países.

Arriba

El Fisgón declaró del maestro Guadalupe Posada: “Señaló que el caricaturista era un artista del pueblo y rebelde, publicaba en la revistas obreras e hizo críticas muy tempranas a los excesos de la burguesía nacional, pero no fue simpatizante de la revolución mexicana”

(ABAJO)

La triste realidad es que ” Guadalupe Posada no fue apreciado por los críticos de arte de la época, a pesar de que la gente consumía masivamente sus hojas. Incluso, al momento de su muerte, sólo fue sepultado por un grupo muy reducido de allegados, y años más tarde, como su cuerpo no fue reclamado, sus restos fueron enviados a la fosa común”.

Lo chido

Algunos de Mexico:

Ricardo Clement Alecus: desde 1988 ha realizado caricatura política, en La Jornada, El Día y El Universal en México y en El Salvador para Diario Latino y La Noticia.

Paco Calderón: publica su trabajo en los periódicos del Grupo Reforma. Ha sido el único caricaturista mexicano en aceptar que se les retirara la exención de impuestos que gozaba el gremio. El único también que apoya el IVA en alimentos y medicinas y el cobro de colegiaturas en la UNAM.

Trino Camacho: en La Jornada. Luego en el Grupo Reforma y actualmente de forma indie. Crónicas marcianas, Fábulas de policías y ladrones, El rey Chiquito, Pipo y don Calvino, Ruleteros y don Taquero.

Bulmaro Castellanos Loza, Magú: ha colaborado con El Mitote Ilustrado, Revista de Revistas, La Garrapata, Proceso (revista), Unomásuno y La Jornada, donde creó Histerietas, El Tataranieto del Ahuizote y otros. Fundó la revista El Papá del Ahuizote y el blog Sacatrapos, junto a otros caricaturistas.

José Ignacio Solórzano Jis: fundador de Galimatías, La Mano y los suplementos de humor La mamá del Abulón y Uno Chango pa’ el Chamuco. Dibujó y escribió Los manuscritos del Fongus, Sepa la bola y Los gatos no existen. Ha compartido créditos más de una vez con el caricaturista Trino, especialmente en la famosa tira El Santos publicada por el periódico La Jornada.

José Hernández: comenzó su carrera de caricaturista político en 1994 en las revistas Mira y El Chahuistle. En el año 2000 ganó el premio nacional de periodismo.

Edgar Clement: en 1994 recibe la beca de apoyo a Jóvenes Creadores otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de pintura, con la que realiza su obra más conocida, Operación Bolívar. En 1998, funda el colectivo El taller del perro. Y su novela gráfica Los Perros Salvajeses IMPERDIBLE.

Rafael Barajas Durán el Fisgón: fue portadista de la revista Nexos, de 1984 a 1986; de la revista Motivos, de 1992 a 1993, y colaborador de decenas de revistas, como Ancla y Vientos del sur. Colaboró en Quecosaedro y La Garrapata, de 1988 a 1989. Fue fundador, director y colaborador de las revistas de humor político El Chahuistle, de 1994 a 1997, y de su sucesora El Chamuco y los hijos del Averno, de 1997 a 2000, y de 2007 a la actualidad, donde publicó y sigue publicando irregularmente las aventuras del sargento Mike Goodness y el cabo Chocorrol, las Fábulas de Lafontaine de Sodas y de la Beba Toloache.Y muchos muchos más.

En MercadoLibre se pueden encontrar grabados de José Guadalupe Posada que Lucila entre los 500 y los 1500 pesos o sea… la 10ª parte de un iPad

Ejecutados de hoy

En Tijuana van 40 ejecutados nomás en lo que va de esta semana.