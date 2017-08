Confidencial: PGR va por Lozoya

Confidencial

EMILIO LOZOYA, ex director de Pemex, está acorralado luego de que tres directivos de Odebrecht afirmaron haberle entregado sobornos del orden de los 10 millones de dólares en 2012. De acuerdo con directivos de Odebrecht, los sobornos a Lozoya eran porque el gigante brasileño pensaba que el ex director de Pemex podría llegar a ser Presidente de México. En el gobierno nos adelantan que la PGR está integrando un expediente en contra del ex funcionario, debido a que el gobierno federal no quiere pagar la factura en la víspera del proceso electoral del próximo año.

JAVIER DUARTE, ex gobernador de Veracruz, alista una estrategia penal que lo pondría en libertad mucho antes de lo que muchos imaginan. En el gobierno federal existe preocupación debido a fallas al debido proceso, luego de que el juez no dio entrada a los alegatos de su defensa y lo vinculó a proceso, lo cual podría ser aprovechado por el abogado Marco Antonio del Toro para amparar al ex gobernador, lo cual sería un mal precedente para la PGR.

MARIO DELGADO, senador de la bancada del PT, se quedó fuera de la contienda por la jefatura de Gobierno debido a que el Consejo Estatal de Morena resolvió que en la encuesta para definir a su candidato solo competirán Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. La última decisión la tendrá AMLO. Además, la sorpresa de la jornada se la llevó la senadora Layda Sansores, quien por consenso será la coordinadora-candidata por la alcaldía de Álvaro Obregón.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, jefe de Gobierno de la CDMX, planteó que las instalaciones del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sean convertidas en un centro nacional de innovación educativa, el cual administraría la UNAM y el IPN, con lo que se ampliaría la matrícula de ambas instituciones educativas. Sin embargo, la propuesta debe ser avalada por el gobierno federal.