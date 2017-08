Este es el momento perfecto para planear tu fin de año

Ilse Santa Rita

¿Te ha pasado que llegan las vacaciones y te arrepientes de no haber hecho un plan o de haber planeado un viajecito? Evita que este año se repita la historia.

Cuando de viajes se trata, el tiempo es tu mejor aliado y si lo que quieres es recibir el próximo año con todo, este es el mejor momento para empezar a planear.

Anticiparte no solo te da la oportunidad de pensar en más opciones de destinos, también te permite buscar oportunidades para comprar más barato. Te da tiempo para ahorrar y así usar menos crédito e incluso convencer a tus amigos de que se vayan contigo a vivir una experiencia increíble.

En los últimos meses he tenido pláticas con muchas personas que viajan, con agencias de viajes y he descubierto algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una mejor planeación de nuestras salidas, por eso quiero compartirte algunos de los puntos que me han parecido más útiles.

1. Siguen saliendo apps.

Como sabes, existen varias apps que te ayudan a monitorear los precios de vuelos. Está SkyScanner, Kayak, Hopper, entre otras. Pero cuando creímos que lo habíamos visto todo, oh là là, llega Google a hacerles la competencia.

Google lanzó hace poco Google Flights. Se trata de una funcionalidad que te permite comparar vuelos a todo el mundo, incluido México. Esta función todavía no está 100% adaptada para nuestro país porque (a la fecha de realización de esta columna que es el 11 de agosto) los precios todavía no aparecen en pesos, excepto cuando ya quieres confirmar una reservación. Pero sin duda, es una herramienta que hay que considerar.

2. Si vas en grupo te sale mejor.

Irte con los amigos conviene. Hay paquetes organizados por agencias de viajes que te dan un precio más bajo por persona cuando se organizan por grupos. Por ejemplo, en una cotización que pedí a una agencia de viajes para ir a Nueva York por una semana a finales de 2017, cuesta 2,2500 dólares para una persona, 41% más que los 1,590 dólares que te cuesta si vas con 3 personas más.

3. ¿Es en dólares? Fíjate bien.

Si vas al extranjero, recuerda que este tipo de paquetes están cotizados en dólares. Normalmente la cotización está fija en moneda extranjera, pero el pago es en moneda nacional y varía conforme se mueve el tipo de cambio. En caso de que haga el pago en parcialidades, pregunta cuál es el tipo de cambio que te van a considerar.

4. ¿Qué te incluyen los paquetes?

Si te vas con agencia, confirma muy bien qué servicios están incluidos. ¿Alimentos, cuántos y cuántos días? Eso te permitirá, no solo tener certidumbre sobre lo que estás contratando sino hacer un cálculo más realista sobre lo que ya llevarás pagado y cuánto presupuesto adicional deberás considerar.

5. Usa el menos crédito posible.

Si ahorraste para irte de viaje, ¡felicidades! Evitarás regresar y seguir pagando por mucho tiempo un viaje que hiciste hace meses. De todas formas, al viaje lleva una tarjeta de crédito como medio de pago o para enfrentar alguna emergencia allá, pero que no sea tu principal fuente de financiamiento. Se supone que para esto te estás anticipando, para no llegar endeudado.