Confidencial: Caso Odebrecht impacta a Raúl Cervantes

Confidencial

Raúl Cervantes, titular de la PGR, está metido en un problema por el escándalo Odebrecht, pues la defensa de Emilio Lozoya afirma que su cliente nunca fue llamado a declarar, como en su momento habría afirmado la Procuraduría. En la PGR preocupa que el caso impacte a las aspiraciones de Cervantes de brincar, en automático, a la Fiscalía General, por lo que nos dicen en los próximos días Lozoya Austin será citado para que se defienda de las afirmaciones hechas en Brasil y EU sobre la entrega de sobornos por 10 millones de dólares.

Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, ya prepara su respuesta ante sus contrincantes de Morena por la Jefatura de Gobierno en la CDMX, Martí Batres y Ricardo Monreal, el primero que ganó la primera minoría el sábado pasado y el segundo que mostró músculo en un evento en el Monumento a la Revolución. En el equipo de la científica afirman que se está negociando con mujeres, activistas, artistas y políticas para formar una especie de “equipo rosa”, entre las que estarían Marta Lamas, Malú Micher, Elena Poniatowsca, Dolores Heredia, Patricia Olamendi y, en una de esas, hasta de Xóchitl Gálvez.

Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, fue el negrito en el arroz durante la 22 Asamblea del PRI, pues con la ola anticorrupción que presumió el tricolor en sus mesas temáticas, todo mundo esquivó al mandatario, cuyo fiscal Édgar Veytia está detenido en EU acusado de narcotráfico. A Sandoval no le quedó otra más que sentarse en una orilla.

Jesús Valencia, diputado federal, es el primero de 12 legisladores, que alistan su renuncia al PRD para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. En San Lázaro afirman que esta desbandada agudizará, aún más, la crisis en el PRD, ya que al igual que ocurrió en el Senado, el sol azteca pasaría a ser la cuarta fuerza política en la Cámara baja, además de enrarecer el ambiente a días del Consejo Nacional perredista, en el que Alejandra Barrales dejará el cargo.

Morelia

¿Se acuerdan del perro de la tía Cleta? Pues lo traemos a colación por lo que le está pasando por estos días al diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, a quien nomás no le salen las cosas.

El domingo se realizó la elección interna para seleccionar a los coordinadores estatales para construir la estructura de Morena en Michoacán; en dicha votación, por el ex secretario de Gobierno de Godoy sólo votaron dos personas, en la cual salió ganador Luis David Soto… que quién sabe quién sea…

A don Fidel le está costando caro su amor precoz por AMLO, ya que no sólo no ha podido desprender la militancia perredista que prometió al líder supremo, sino que no se ve por dónde se pueda colocar en alguna candidatura. Por eso, hasta su cuenta de Facebook parece un panteón, ya nada dice de sus algarabías a López Obrador.

Este domingo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, protagonizó un predestape más a la Presidencia de la Republica, y aseguró que él solo le gana a AMLO.

Envalentonado como es, Rodríguez Calderón destacó que está en la construcción de su plataforma independiente en todo el país, y busca sumar el voto anti AMLO.

Si no fuera porque en su entidad está más que cuestionado su desempeño como gobernador, le compraríamos su discurso, pero los mexicanos ya estamos más que curados de espantos.

Las voces que se manifestaron para que se reforme la Ley de Coordinación Fiscal cada día crecen más; al llamado del gobernador el domingo pasado, este lunes se sumó el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña.

El actual modelo es ya insostenible, ya que por cada peso recaudado, 80 centavos se destinan a la federación, mientras sólo 20 se destinan a estados y municipios.

Sin embargo, una reforma de esta envergadura debe venir acompañada de muchos candados, ya que el manejo de los recursos no es una cualidad innata de nuestros gobernantes. Por eso, es necesario que se les agarre firme la mano a quienes llegan al poder.