Confidencial: Lozoya, ¿testigo o indiciado?

Confidencial

Raúl Cervantes, titular de la PGR, deberá informar lo antes posible en qué calidad se presentará este día Emilio Lozoya Austin ante la dependencia: como testigo o indiciado. De aclararlo antes de que el ex director de Pemex se presente a declarar dependerá de la credibilidad, tanto de la dependencia como del mismo Lozoya, tras las revelaciones hechas por tres ex directivos de Odebrecht de haber entregado 10 millones de dólares en sobornos al ex funcionario mexicano.

Nuvia Mayorga, titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, suena y suena en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Al interior de Pemex y cercanos a Emilio Lozoya advierten que la ex secretaria de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo estaría involucrada en las cuentas bancarias abiertas en los paraísos fiscales. Las mismas fuentes nos adelantan que el factor Hidalgo tendrá un papel relevante en este caso.

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, tiene un as bajo la manga en caso de que Robert Lighthizer, representante comercial de EU, insista con un debate salarial. Funcionarios del gobierno mexicano nos cuentan que el representante mexicano exigirá, a cambio de elevar los salarios en el país para frenar la migración, que el gobierno de Donald Trump y el Congreso estadounidense aprueben una reforma migratoria, que permita el libre tránsito de trabajadores temporales.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, enfrenta un vendaval de impugnaciones a las reglas que fijó de piso parejo en las elecciones 2018, pues hasta el momento van 105 quejas en contra de la resolución de que a partir del 8 de septiembre -fecha en que arranca el proceso electoral- ningún aspirante podrá contratar propaganda con recursos públicos. La medida fue impugnada por políticos, partidos y hasta por la Presidencia de la República. Sin embargo, en el INE nos adelantan que vienen más reglas para el próximo año, como candados más fuertes para programas sociales y la prohibición de tarjetas rosas y cualquier otro monedero electrónico, como las usadas en el Edomex y Coahuila en las elecciones de este año.