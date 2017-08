¿Ha manejado un diésel recientemente?

Guillermo Lira

Hay varias marcas que llevan años tratando de vender vehículos con motor a diésel para uso particular y, la verdad, no los hemos visto crecer tanto como en países europeos. Algunos de los mitos son que el diésel que venden en México no tiene la calidad para estos motores o que es escaso este combustible en las ciudades, lugar donde preponderantemente se usan los autos particulares, pero muchos lo han cuestionado y siguen vendiendo esta posibilidad de vehículos tipo diésel, que está llegando con todo.

En sus países de origen se venden y su estrategia lleva a que aquí también lo hagan. Otros por el contrario, aunque los tienen, no los ofrecen. Vea a las marcas alemanas, es muy poco lo que han colocado de diésel y la mayoría los ha borrado de su gama. Pero los amigos de Peugeot, por ejemplo, venden más vehículos diésel en proporción que ningún otro fabricante, tanto particulares como de trabajo… y no han claudicado en esta opción.

¿Pero, a usted en qué le beneficia o complica tener un auto diésel? Hay mitos que dicen que nunca encontrará surtido de diésel en la ciudad, que tienen “un filtro” que será carísimo, o que están hechos para el diésel europeo. Déjeme decirle que me aventuré a manejar un vehículo diésel, creo que el último que manejé fue hace por lo menos cuatro años y en poca distancia, ahora la experiencia en ciudad ha cambiado mi percepción de lo que son. Potentes en la aceleración inicial como ningún otro –precisamente lo que nos gusta de un vehículo–, rendidores y eficientes, tanto que, de tanque a tanque lleno, realmente nota que pocas veces va a la estación de servicio. Sus ruidos no son como los de un camión, si bien huele y se escucha distinto cuando está prendido el motor diésel, no es molesto sino solamente distinto a su auto de gasolina que gastará más litros de gasolina por kilómetro.

Peugeot 3008 ha hecho una gran apuesta en México y ha traído diésel y gasolina, de hecho, sus distribuidores tienen gran experiencia en vender y dar servicio a sus motores diésel, así que hay grandes posibilidades que el 3008 sea un crossover que venga a revolucionar la imagen de la marca tal y como lo hizo en Europa ganando el auto del año europeo.

Si bien hay menos estaciones que ofrecen en la ciudad diésel, localizando algunas de ellas no tendrá problema en su día a y día y sí beneficios en el bolsillo. Peugeot lo sabe, lo estudió y aunque no es una marca de volumen ni pretende inundar el mercado de crossovers del 3008, pudo no haberlo traído en diésel, pero decidió por venderlo y le aseguro que le atinó a una opción diferente y que a muchos atraerá. Servicio y partes serán su éxito en el mercado.

Masaje para conductor y pasajero con cuatro programas, aroma para el interior en tres distintas opciones, una caja de velocidades de nueva generación, un tablero totalmente digital para arreglarlo a su gusto, un volante como pocos hay en el mercado deportivo, pero también funcional y muy atractivo, conectividad total y hasta carga sin cables, seguridad total, varios tipos de marcha para complejidades de terreno donde circulará, techo panorámico y un diseño sin igual hacen de 3008 una buena apuesta y una camioneta que tiene que ver si quiere algo entre los 400 mil y los 600 mil pesos en el mercado.

En la semana

Esta semana se juntarán en Las Vegas los distribuidores de General Motors de México y conocerán sus modelos 2018, donde se notará la presencia de Cavalier y la nueva Terrain, darán resultados y seguramente llegarán renovadas estrategias de mercado por la complejidad de la competencia en todos los segmentos donde participan y la oferta en el segmento de compactos. Seguramente reforzarán sus gamas de entrada en sedanes y hatchback, y darán pasos hacia un cierre de año que luce complejo. La tradicional convención en Las Vegas dejará ver lo que usted y su servidor veremos en las distribuidoras los próximos 12 meses.