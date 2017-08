Morena el partido incongruente

Héctor Escalante

El Movimiento de Regeneración Nacional es el partido político más incongruente de todos los que hay en nuestro país. Falta de democracia interna, nula autocrítica, sin posturas claras en temas básicos para la izquierda como el matrimonio igualitario, equidad de género o la adopción para parejas del mismo sexo. Un partido con una bandera de izquierda que no habla de temas de izquierda, pretende ser lo que no es.

No hay democracia interna

Andrés Manuel López Obrador es el presidente del partido y a su vez su único candidato a la presidencia para el 2018, no hay ni habrá otro, no es necesaria una elección interna, no hay debate con otros posibles aspirantes, no hay contrapesos. Nadie en esa institución se atrevería a tener aspiraciones presidenciales, está prohibido.

Para elegir a sus candidatos a elección popular hay diversos métodos que califican como democráticos, entre ellos la tómbola, las asambleas para levantar la mano o el dedazo. El Presidente de su partido tiene la última palabra para decidir entre uno u otro candidato y a pesar que promulgan que “el pueblo elige”, no es así.

El día de mañana se darán a conocer los resultados de la encuesta para elegir al candidato que competirá en la elección de la CDMX el siguiente año, hoy no se sabe cuál fue el proceso, hubo una encuesta, pero no hay un solo dato confirmado de metodología. Timidamente salen los aspirantes a declarar, a pesar de que ni ellos entienden cómo fue el proceso.

Ricardo Monreal publicó un encuesta propia, en la que obviamente dice que ganó, los demás aspirantes señalan que van a esperar los resultados. Nadie se atreve a cuestionar el método tan poco claro y opaco para un cargo tan importante. Es muy probable que el candidato de Morena para la ciudad gane la elección el siguiente año, así lo dicen todas las encuestas, sin embargo ni por la importancia de ese cargo se atreven a cuestionar al partido, porque saben que cuestionarlo sería también cuestionar a su dirigente y eso no puede pasar en Morena. Nadie tiene duda de que el candidato que resulte ganador será el elegido por AMLO.

Vivir del presupuesto

Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Carlos Loret, al cuestionarle si era el candidato anti sistema, él dijo que sí. No hay nadie más apegado al sistema que quien vive del presupuesto la mayor parte de su vida. López Obrador lleva viviendo de los impuestos de los mexicanos los últimos treinta años; cuando militó en el PRI, cuando lo hizo en el PRD y ahora como Presidente de Morena. Si bien no es el único que ha hecho una vida profesional a base de la política, si es el único que lo niega o al menos lo esconde.

Es válido que existan políticos profesionales, es hasta deseable. No tiene que ver con avalar a los corruptos, sino con tener a profesionales que se dediquen a la política. Pero la mentira es tan cuestionable como la corrupción, señalar que se vive de la caridad no es otra cosa más que mentir.

El fin de semana se dio a conocer el presupuesto para los Partidos Políticos. Morena va a recibir 559 millones de pesos, no es el partido que más recibe, pero sí el que más cuestiona a las instituciones, al menos su líder lo hace. No hemos visto que salga nadie de esa institución a cuestionar el excesivo monto de recursos que reciben los partidos y seguramente no lo harán. Morena es el partido de las incongruencias.

Últimas palabras.

El PAN sigue sin definición y Ricardo Anaya sigue jugando dos papeles. Parece que va a agotar los tiempos, pero a costa de qué. El choque de trenes parece inevitable.