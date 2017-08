Confidencial: Chong sella alianza con PVEM

Confidencial

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, fue el encargado de sellar la alianza político-electoral con el PVEM, que se había puesto en “duda” por el proceso de sucesión en Chiapas. Ayer, durante la plenaria de los senadores del Verde, el testigo de honor fue el casero del Palacio de Covián, quien adelantó que impulsarán en bloque la Ley de Seguridad Interior, Mando Mixto, la Ley de la Fiscalía General de la República, modificar el sistema penal acusatorio y consolidar el sistema anticorrupción. Esa será su agenda legislativa para los próximos meses.

Manuel Bartlett, coordinador del PT en el Senado, exigió las perlas de la Virgen ahora que su fracción pasó de 6 a 15 legisladores y se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria. En la Cámara alta nos adelantan que vienen jaloneos violentos entre los partidos debido a que el poblano exige una de las tres vicepresidencias de la Mesa Directiva y la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, además de que su bancada se opondrá a que el PRI encabece la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva. En este último tema apoyará al PAN.

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, busca recuperar los escaños de quienes han cambiado de camiseta amarilla a marrón. Por lo menos, nos cuentan en el sol azteca, tratará de recuperar los dos espacios perdidos este año y para ello comenzó pláticas con Martha Palafox, quien abandonó la bancada del PT, así como con el dirigente perredista de Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, suplente de Armando Ríos Piter, quien dejó al sol azteca y pedirá licencia en los próximos días.

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, mantiene hoy más que nunca la guerra declarada al gobierno federal tras la publicación del emporio inmobiliario de su familia. En ese partido acusan directamente a Los Pinos de filtrar dicha información, por lo que abrieron nuevos frentes de batalla para mantener bloqueada la agenda presidencial en el Congreso: bloquearán que el actual procurador Raúl Cervantes sea, en automático, el futuro Fiscal General, ajustarán la Ley de Seguridad Interior y presionarán a los magistrados para anular la elección en Coahuila.

Jalisco

Enrique Alfaro, alcalde tapatío, tiene su ejercicio de ratificación de mandato este domingo junto con otros ediles de Movimiento Ciudadano. Se menciona que el partido naranja movilizó a todas sus huestes para que el evento no termine siendo un “balazo en el pie” para el partido. Las brigadas naranjas buscan hasta por debajo de las piedras a personas que simpaticen con los ediles y que acudan a apoyarlos en el ejercicio. Hasta hace unos días el reclutamiento era más sutil, pero en últimas horas las actividades se han intensificado porque temen que los partidos de oposición hagan lo mismo, es decir, lleven simpatizantes para reventarles el ejercicio. Que conste que fueron los mismos de Movimiento Ciudadano quienes decidieron meterse en “camisa de once varas”.

Morelia

Se puede ser un experto en negocios internacionales, tener las mejores credenciales y traer las mejores propuestas para defender los intereses de tu país en una mesa de alto nivel con los principales socios comerciales del hemisferio, pero cuando tienes un patrón como Donald Trump y ves cómo tu esfuerzo se va por las cañerías… Así se deben de sentir los integrantes de la delegación de Estados Unidos que por estos días diseña sus estrategias de negociación en las rondas de pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los negociadores gringos se dan de topes contra la pared cada que a su jefe se le ocurre tomar un micrófono, como sucedió en la víspera, en la ciudad de Phoenix, en donde Trump aseguró que su país no podrá cerrar un acuerdo positivo del TLCAN. Entonces, la pregunta obligada es: ¿para qué tanto esfuerzo, tanto jaloneo y tanto discurso mareador, si al final los gringos se van a salir? Como balde de agua fría; no, qué digo, como verdadera avalancha de hielo les cayó a los legisladores, alcaldes y hasta al mismísimo gobernador la definición de reglas para normar la aparición de los dirigentes de los partidos políticos en promocionales y evitar que aspirantes a cargos de elección popular realicen actos anticipados de campaña o precampaña. Y es que, de acuerdo con el INE, quienes se perfilan como precandidatos, y que actualmente desempeñan un cargo, simplemente no pueden “aparecer” en los promocionales de sus respectivos informes de labores. De acuerdo con las nuevas reglas, si el INE llega a detectar casos que involucren un destino de recursos, se aplicarán sanciones que van desde amonestaciones públicas y multas de cinco mil salarios mínimos, hasta la negativa de la precandidatura o candidatura. Por ello, a quienes les late el corazoncito con el futurismo no podrán lucirse en espectaculares, spots y demás pauta en los medios de comunicación, ya que pueden incurrir en actos anticipados de campaña.