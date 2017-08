Harley-Davidson rompe récords

Guillermo Lira

Mientras todos los aficionados y clientes de la marca ya esperan el 115 aniversario para 2018, la empresa da pasos firmes con la renovación de su gama de productos. Todo inició con el proyecto Rushmore para sus motos touring; siguieron la Street de baja cilindrada, la Street Rod y, por supuesto, su nuevo motor Milwaukee Eight. Todo esto en una vorágine de producto que nunca le habíamos visto.

Resulta que este martes anuncian la mayor oferta. Se trata de ocho motocicletas completamente nuevas en su gama custom Softail, y cinco nuevas en su línea Touring, tal cantidad de tecnología e innovación llevan a la marca hacia el siguiente nivel, que estará sorprendiéndonos en las distribuidoras mexicanas muy pronto.

Este lanzamiento corresponde a una verdadera revolución en el motociclismo, la cual está impulsada por la mayor inversión en investigación y desarrollo de la marca de Milwaukee desde hace décadas. Así la herencia, los clientes y los nuevos riders estarán disfrutando de lo mejor de la marca. A esto se le une una campaña mundial enfocada en atesorar a su fiel clientela, pero en llamar la atención de nuevos bikers.

En ella se abordan todas las etapas de la vida: niños, jóvenes y adultos, destacando el entusiasmo de sus clientes por el motociclismo y la admiración de ese sentimiento fundamental de libertad.

Disfrute, que esta es la mejor época de Harley-Davidson, y con “lo mejor” me refiero a: producto, refacciones, servicio, indumentaria, etcétera. Áreas que han sido consideradas de acuerdo a una estrategia de 360 grados. ¿Ya te subiste a una Harley? Disfruta de las nuevas propuestas. Y si no te has subido a una, te recomiendo agendar un curso de manejo ¡ya!