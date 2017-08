Thirty Seconds to Mars está de regreso

Jessie Cervantes

El 22 de octubre de 2011, tuve el gusto de trabajar con un grupo que le ha dado la vuelta al mundo con una extensa gira e incansables presentaciones. En el Concierto Exa de aquel año el grupo formado por tres integrantes, dejó a todos los asistentes del show desbordando de emoción con su música, generando una fidelidad hacia ellos que ha crecido con el paso del tiempo. Esperamos cuatro años para que Jared Leto, Shannon Leto y Tomo Miličević, de Thirty Seconds To Mars, estén de regreso a la escena musical con un nuevo tema titulado Walk On Water sencillo que pertenece a su quinto álbum de estudio.

Tuve la fortuna de platicar con Jared Leto en mi programa de radio por Exa Fm 104.9. Además de ser músico multiinstrumentista, actor, director y productor, me parece una persona brillante. Hablamos sobre su tema Walk on Water, en donde se escuchó contento por el estreno de esta canción, la cual tuvo un largo proceso de dos años de creación, que espera tocar próximamente en su regreso a México. Tocamos el tema de la tecnología en su vida y Jared lo ve como una gran oportunidad para ampliar su panorama musical cuando quiera, como quiera y en donde quiera. Además cabe destacar que nos dijo que México es uno de los países más importantes para Thirty Seconds To Mars, ya que es el país que cuenta con más reproducciones de su música y también es el lugar en donde más seguidores tiene en la red social Instagram, agradecido con la que considera su familia mexicana por todo el apoyo al escuchar en diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Youtube su trabajo.

Por obvias razones no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Jared Leto su opinión acerca de la radio y el impacto que tiene con Thirty Seconds To Mars, a lo que me respondió que la radio es algo hermoso, por que nos da la oportunidad de cruzar barreras y de tocar su música para diferentes culturas, además de encontrar una audiencia en un hermoso país como México y hacer giras en diferentes lugares, mencionando que sin la radio no podrían hacer este tipo de cosas. Jared considera que la radio es un lugar de descubrimiento y se emociona cada vez que escucha una de sus canciones al aire.

La plática terminó con Jared Leto presentando su nuevo tema titulado Walk on Water en Exa Fm 104.9 y el video lo podremos disfrutar este domingo 27 de agosto en la entrega de los Premios MTV, lugar en donde se llevará a cabo su estreno mundial.

