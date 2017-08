Las 5 claves para una relación exitosa en pareja

Helios Herrera

Los seres humanos somos seres sociables, es decir, siempre estamos en busca de rodearnos de personas y buscar una pareja no es la excepción. No importa el formato, algunos se casan, otros sólo viven juntos, hay quienes tienen una relación a distancia, están los que prefieren cambiar constantemente de parejas; pero al final todas ellas nos llevan a dejar de ser uno para ser dos.

Seguramente de primera instancia podríamos decir que buscamos estar en pareja para encontrar aquella parte que nos complementa; pero no hay definición más errónea que la que acabo de decir, el verdadero motivo por el que buscamos una pareja está en que una vez cubiertas las necesidades básicas de supervivencia (como el alimento), las personas tenemos necesidades afectivas y sociales muy importantes para el bienestar y desarrollo integral. Tener una pareja es una regla general del comportamiento humano.

Aunque actualmente existen cada vez más personas que por propia elección deciden permanecer solteras, jamás pasará de moda esto de compartir la vida con alguien más.

Una pareja exitosa es la que se consolida a través del tiempo y permite que sus integrantes se sientan satisfechos y plenos personal y emocionalmente. Siempre he considerado que no hay una fórmula única y mágica para asegurar el éxito de una pareja, pero sí hay puntos importantes a los cuales prestar atención para que la relación alcance la solidez y nos proporcione felicidad.

Este domingo y desde mi experiencia te los comparto:

1. Actualizaciones. Aunque vivas con una persona todos los días de tu vida, es básico estar al tanto preguntando sus intereses, miedos y alegrías. Las personas cambiamos constantemente y lo que nos gusta hoy quizá no sea igual que mañana. Para poder mantener una relación a flote es fundamental que nunca dejes de descubrir a tu pareja.

2. Críticas constructivas. Si tienes alguna queja de tu pareja, debes hacérselo saber, pero jamás a manera de reclamo. Deja de lado la negatividad, recuerda que de un segundo a otro se puede herir, hay que evitar ver el lado gris y recordar los colores de la relación. Antes de decir cualquier cosa piénsalo bien y fíltralo para poder dar crítica constructiva, lo ideal será que encuentres un momento tranquilo y el ambiente perfecto para ello.

3. Comunicación asertiva. Recuerda que “en el pedir está el dar”, evita conflictos innecesarios y establece un canal abierto y de respeto. No hay mayor error que suponer, así que evítalo, si tienes dudas sobre algún tema con tu pareja, pregunta directamente y no inventes historias. Es mejor tener todo en claro, no le des vueltas al tema, mejor directo y a la cara, pero siempre con amor.

4. Derechos y obligaciones. Literalmente es cosa de dos y como tal siempre hay que establecer acuerdos que no sean de un lado ni del otro, sino buscar el punto medio para cualquier asunto, donde ambas partes estén a favor. Hay cosas que debemos cumplir por beneficio mutuo y de igual manera merecemos cosas tan básicas como respeto. Si no tienen bien claro esto, siéntate con tu pareja a establecerlo, desde lo más básico como quién saca la basura.

5. Comprensión. Antes que cualquier cosa, ponte en el lugar de tu pareja, entiende su postura y con base en ello, actúa. Ten una actitud positiva hacia él o ella, piensa conscientemente que vida sólo hay una y no vale la pena desperdiciarla, así que sonríele al otro y ten buen humor. Al final, ¿qué mejor regalo que ver a la persona que amamos feliz?

Recuerda que no sólo en lo laboral podemos hablar de éxito, sino en todas y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Pon a prueba estos consejos y no te olvides que todos los días hay que construir nuestras relaciones, por supuesto que nada es “color de rosa” pero de cada uno de nosotros depende la manera y el nivel de felicidad que queramos alcanzar con aquella persona que amamos. En la medida en que estemos bien con nosotros, estaremos bien con nuestra pareja y esto influirá directamente en todo lo demás.

Piensa, reflexiona y actúa.

