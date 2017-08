Confidencial: Lozano regresa con más pena que gloria

Confidencial

Javier Lozano regresó al Senado con más pena que gloria, luego de protagonizar diversos choques en el gobierno de José Antonio Gali, donde se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Gubernatura. Desde Puebla se ve muy cuesta arriba que el controvertido legislador tenga posibilidades en su anunciada búsqueda de la candidatura en la entidad el próximo año.

Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, supervisa detenidamente los movimientos de su hijo, Pablo Gamboa Miner, en Yucatán, en su búsqueda de apoyos para amarrar la candidatura por esa gubernatura. En el Senado nos cuentan que la principal preocupación de Emilio no son los aspirantes panistas Renán Barrera y Mauricio Vila ni tampoco los priistas traicioneros que voltean hacia Morena, sino Jorge Carlos Ramírez Marín, mano derecha de César Camacho en la bancada tricolor de San Lázaro.

Mariana Trejo Flores, diputada federal de Morena, y su compañero Alfredo Basurto Román (ambos zacatecanos), analizan dejar la bancada luego del proceso interno para designar a la candidata de ese partido para la Jefatura de Gobierno de la CDMX. En caso de que estos legisladores cambien de esquina, en San Lázaro dan por descartado que se vayan al PRD, pues todo apuntaría hacia Movimiento Ciudadano.

Gerardo Fernández Noroña se apuntó de último momento a la terna para buscar una senaduría el próximo año por Morena, lo que complica el panorama al interior del partido, pues Martí Batres quería sacar dicha candidatura por consenso. Por si fuera poco, a esta dupla se sumó Bernardo Batiz, amigo de toda la vida de AMLO. Lo anterior plantea un escenario complejo porque se prevé que la designación sea por encuesta, método que pegó recientemente al partido en su proceso interno para la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Morelia

No están todos los que dicen estar. Tras el anuncio de varios referentes del PRD de irse a los brazos de Andrés Manuel López Obrador, muchos integrantes de las expresiones a las que pertenecen ya pintaron su raya y señalaron que están en otra lógica. Tal es el caso de la Alianza por la Unidad Democrática, la tribu del Senador Raúl Morón, en donde no pocos no están de acuerdo en la aventura obradorista del ex dirigente magisterial.

Así lo manifestaron ya públicamente el equipo operativo y electoral de la AUD, que conforman algunos liderazgos jóvenes, como son Cecilia Lazo, Cristhian Couto, y Fabian Caloca, entre otros, quienes crecieron al interior del equipo del senador Morón, pero manifestaron abiertamente por mantenerse en el PRD. Ellos van por su propia ruta, a través de su expresión Izquierda Social (en donde alguna vez militó el morenista Martí Batres) y señalan que el PRD todavía representa a muchos sectores sociales y ciudadanos que no ven en Morena una opción de cambio.

Por lo visto, la lucha entre las izquierdas por Michoacán se va a poner más buena que el final que la serie de Game of Thrones.

En Parácuaro están echando la casa por la ventana para celebrar al llamado divo de Juárez, Juan Gabriel, quien vio por vez primera la luz en este municipio michoacano en 1950. El ayuntamiento paracuarense quieren demostrarle al país que la tierra natal de Alberto Aguilera fue la que forjó su sentimiento y su amor por las cosas sencillas, todo lo cual lo reflejó en sus canciones.

Las actividades que se organizaron en el marco de su aniversario luctuoso iniciaron desde el pasado domingo en la Plaza Principal, en donde se realizó la proyección de videos y conciertos del “Divo de Juárez”.

Este lunes se realizaron los eventos centrales, que incluyó una misa en la iglesia del pueblo. Posteriormente, se realizó un concierto al que se espera la asistencia de más de tres mil personas y en el que participarán la actriz y conductora, Andrea Escalona, así como el cantante colombiano Guian y la michoacana Zirahuén, quienes interpretarán éxitos de Juan Gabriel.

Esperemos que los eventos para recordar al popular cantante mexicano hayan sido pensados como un homenaje sincero, y no como el arranque de las aspiraciones para la reelección, que busca el alcalde Noé Zamora Zamora. Esperemos.