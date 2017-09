Los 10 hábitos que matan tu productividad

Helios Herrera

“Siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino”: Charles Reade.

Aquello que hacemos repetidamente en esta vida, se convierte en un hábito, algunos inconscientes y enseñados por nuestro contexto, ya sean nuestros padres, nuestros amigos, en fin. Por si fuera poco, este mundo que se rige por la Ley de Causa y Efecto es un mundo físico de realidades tangibles, donde todas las acciones generan resultados, algunos buenos, y otros no tanto, pero, nos guste o no, tenemos lo que merecemos.

10 hábitos

Si no estamos obteniendo los resultados que deseamos, es necesario revisar nuestros hábitos hoy, mismos que determinarán el futuro. Dentro de nuestros actos y sus consecuencias, podemos encontrar algunas acciones que están asesinando nuestra productividad:

1. Vivir el futuro. Cuando sólo te preocupas de lo que vendrá, dejas de sembrar en el día a día lo que quieres cosechar. Uno no vive de ilusiones, sí hay que ponerse metas, pero actuar “aquí y ahora” para poder conseguir lo que quieres “allá y entonces”.

2. Negatividad. Tener mala actitud e ir por la vida quejándote de todo y todos, es la peor manera de gastar tu energía. Es muy fácil dejarse contaminar por un ambiente hostil, pero decidir ver lo positivo te permitirá aprender y avanzar hacia tus metas.

3. Ir a prisa. Todos los procesos requieren de su tiempo, querer acelerarlo puede salir contraproducente y trabajar doble. “Despacio que hay prisa”, prepara las cosas con el tiempo que merecen y centra tu atención en lo que sea que estés haciendo.

4. Pausas. Tomar café, ir al baño, abrir la ventana, cambiar la música; son distractores que cortan la concentración. Evita cometer el error de perder el tiempo en acciones que te alejan de los resultados, el tiempo es un recurso no renovable.

5. Atrasar decisiones. La productividad exige respuestas inmediatas, postergarlas es sinónimo de perder oportunidades. No tomar decisiones también es tomar una decisión. Eres libre de tomar decisiones, pero también serás prisionero de las consecuencias de ello.

6. Mala alimentación. Cuando tu maquinaria no está al cien, tu trabajo será mucho más lento y con un rango mayor de error. Mantente hidratado, aliméntate sanamente y dedica tiempo a hacer ejercicio, esto te permitirá tener “mente sana en cuerpo sano” para desempeñarte mejor.

7. Desorden. Tener recordatorios por todos lados y no saber dónde están tus cosas, sólo te hace perder tiempo valioso. Si mantienes tus pensamientos en orden te dará la oportunidad de ordenar tus acciones y por lo tanto deshacerte de pendientes en tiempo y forma.

8. Perfeccionismo. Siempre habrá cosas que mejorar, pero hay que corregirlas sobre la marcha, de lo contrario estarás postergando. Es casi como querer salir de casa cuando todos los semáforos estén en “siga”. Hacer las cosas con excelencia no significa hacerlo perfecto.

9. Celular. Las notificaciones abiertas y revisar las redes sociales frecuentemente, bloquean tu atención a lo importante. Lo que puedes medir lo puedes controlar. En la actualidad hay apps que te ayudan a mesurar este detalle para mejorar tu productividad.

10. Sí y puro sí. Cuando no sabes decir que no y te es imposible marcar tus propios límites, te sobresaturas de tareas y esto impide que tus resultados sean los esperados. Acepta que no puedes con todo, sin miedo y con asertividad en tu comunicación.

Para poder tener los resultados que deseas en tu vida, es importante tomar control sobre aquello que ni siquiera habías pensado que podía estarte deteniendo. Entender que nos pasa a todos y en cualquier momento es hacer conciencia sobre aquello que frena nuestro crecimiento laboral, económico y productivo, llegar a la raíz del problema, con el conocimiento y la solución, impulsará de manera inesperada tu productividad.

Piensa, Reflexiona y Actúa.

