¡Ya basta Uber!

Raúl Curiel

Aún recuerdo esas primeras experiencias cuando al subir al Uber, el chofer me ofrecía agua o el periódico del día. Hoy, la realidad es otra. Primero esperas que sí llegue o que no se pierda y luego si llega, al intentar subir al auto, con suerte recibir el saludo, pues antes si quiera de permitir abrir la puerta, el chofer pregunta si realmente eres quien pidió el servicio.

No los culpo pues la inseguridad que priva en gran parte del territorio mexicano ha forjado toda una cultura de desconfianza como instinto de supervivencia. Que un chofer de Uber te platique en el trayecto, que ya mataron a un colega suyo o que ya “levantaron” a otro, o que está desaparecido uno más, es triste; pero más triste que varios choferes aborden la misma historia. Y qué decir también de las desagradables experiencias como usuarios de Uber, se cuentan el cientos en nuestro país.

Esta aplicación que en México y el Caribe encabeza Federico Ranero, tiene una estrategia de manejo de crisis que ha venido de más, a menos, pues de un tiempo a la fecha prefiere guardar silencio que defender la causa y “hacer más ruido” para protección de sus “socios” los vulnerables choferes, que no tienen de otra que, crear grupos de whattsapp para auto monitorearse y saber que siguen vivos.

No voy a abordar casos particulares porque me faltaría espacio para hacerlo, pero basta con hacer una búsqueda en internet con el siguiente parámetro: “chofer Uber”. Mejor no lo haga porque le puedo deprimir el día pues bastante tenemos con estos días nublados y de malas noticias.

Analicemos mejor cómo se pudiera mejorar la situación de Uber en las plazas donde tiene presencia en México. Se preguntará porqué me refiero sólo a Uber si hay más aplicaciones similares; pues bien lo hago por que reza el refrán: “lo que hace la mano, hace la tras”. Es decir, si Uber se pone las pilas, el resto hará lo mismo.

Con una flotilla de casi 60 mil taxis, Uber en México ya debería tener voz, voto o mínimo un lugar en las diferentes Comisiones de Transporte y Seguridad en San Lázaro, donde proponga, defienda y escuche a la “población usuaria”, de lo contrario no sólo les “comerán” el mercado, como ya lo está haciendo la competencia, sino además, se corre el riesgo de que algún hábil legislador les acote el margen de maniobra y entonces sí, ya no resulte redituable operar en nuestro país.

¡Ya basta Uber! que no hagas lo suficiente por la seguridad de tus flotillas, de no hacer el “ruido” necesario en defensa de tus choferes caídos en el cumplimiento de su deber. ¡Ya basta Uber! por no poner los “candados” rigurosos para afiliar a choferes capaces y honestos. ¡Ya basta Uber! de echarle la culpa al mal gobierno. ¿Qué tal que Uber se declare en huelga de “volantes caídos” y tengamos un día sin Uber a manera de protesta para que sean escuchadas las propuestas y denuncias de este servicio? Es sólo una sugerencia. En fin, aquí mi aportación para los choferes desaparecidos, asaltados, pero también para los cientos de usuarios mal atendidos por choferes de esta App. Algo se tiene que hacer. Algo tiene que cambiar. Cambiemos.

REVKO apuesta a los “gamers”

La firma tecnológica REVKO, que comanda comercialmente Alejandro Soriano, fue fundada hace más de 15 años en Jalisco, en la actualidad se ha posicionado como líderes en el desarrollo y comercialización de gadgets, accesorios y electrónica de consumo con sus diferentes marcas.

Una de ellas es Balam Rush que tiene un portafolio para gamers compuesto por teclados, mouses, audífonos, fuentes de poder y gabinetes. La firma tapatía busca posicionarse con estos productos para videojugadores como una marca que brinda la mejor experiencia de juego con tecnología de respuesta rápida, precisión y máxima resistencia.

Pero también hay que decirlo, buscan potencializar la forma de vida de los consumidores exigentes con artículos de respuesta rápida, precisión y máxima resistencia. Así que hay que estar pendientes de las innovaciones de esta compañía 100 por ciento tapatía.