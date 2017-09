Confidencial: Emilio Gamboa cede la Jucopo

Confidencial

Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, decidió ceder la Junta de Coordinación Política a Ana Lilia Herrera, a fin de que prevalezca un “equilibrio” en la Cámara alta; sin embargo, en la oposición nos cuentan que realmente Gamboa estará demasiado ocupado a partir de mañana, cuando arranque el proceso electoral 2018, por lo que ni tiempo tendrá de atender de primera mano los pendientes legislativos.

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, desoyó el consejo de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, y se apersonará mañana en San Lázaro para entregar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del próximo año. Nos adelantan que no habrá ajustes en ningún impuesto, se mantendrá el esquema para suavizar el precio de las gasolinas y que habrá un ajuste al gasto público, pero menor que en años anteriores.

Idris Rodríguez Zapata, director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, tendrá que dar una explicación del porqué otra vez se activó de manera errónea la alerta sísmica. No es la primera vez que ocurre en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Durante esta administración la han accionado por error, contando esta ocasión, cuatro veces. La primera fue el 13 de mayo de 2014, la segunda el 29 de julio de 2014 y el 9 de diciembre de 2015, aunque esa vez en el sistema de altavoces destinado para alertar se escuchó durante la madrugada un mensaje para solicitar la ayuda a fin de localizar a una persona extraviada. Como resultado arrestaron a una operadora del entonces C4, ya que se activó fuera de horario.

Jalisco

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, lleva una semana sin actividades como presidente municipal. Mencionan que estuvo fuera de la ciudad formando parte de las negociaciones del Frente Ciudadano y es casi un hecho que el modelo nacional se replicará en Jalisco. En otras palabras, tendremos un híbrido entre Movimiento Ciudadano, PAN y PRD buscando la gubernatura el próximo año. El PRI entonces la tiene complicada, porque hasta el momento no tienen un candidato a nivel local que pueda sobresalir y dar la competencia al frente que impulsará a Alfaro. De ser Arturo Zamora el ungido, se le avisora un camino no menos difícil. ¿Entonces el Frente Ciudadano tiene la elección ganada? Probablemente no, la aparición de un candidato ciudadano podría asestar un golpe a las aspiraciones de Alfaro, pero hasta el momento no hay nadie quien levante la mano.

Morelia

Rectores corruptos, complicidades y confabulaciones; todo se conjugó para que al menos ocho universidades públicas en México se prestaran a una gran estafa para el desvío de más de 7 mil millones de pesos a 186 empresas inexistentes, en donde los institutos educativos se prestaron para triangular ese dinero, que ahora está “desaparecido”, según consta en una gran investigación periodística efectuada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y el portal Animal Político.

La investigación, que tiene repercusión internacional, impacta a casi todo el aparato de Estado, pero que tiene el elemento vergonzoso de la participación de ocho universidades en ese fraude, sobre todo porque la Universidad de Morelos se declaró en quiebra técnica la semana pasada; sin embargo, su rector, Alejandro Vera Jiménez, firmó varios convenios con dependencias federales para ofrecerles “servicios” que al final subcontrató con empresas que ahora se sabe que no existen o son irregulares.

Este gran trabajo de investigación, que ennoblece el periodismo mexicano, pone contra las cuerdas al gobierno federal, el cual se encuentra en ruta de salida y que ha arrastrado más casos e imputaciones de corrupción y que, todo hace indicar, será uno de los temas de la futura campaña electoral.

Michoacán será el primer estado beneficiado con las plataformas Aprende y Naturalista, programas que impulsarán la educación digital en México a través del uso de celulares. Estos programas son impulsados por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Fundación Telmex, Telcel y autoridades del estado.

De acuerdo con el secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Ricardo Luna, se entregarán teléfonos inteligentes a 800 habitantes de la Meseta Purépecha, Sierra Costa, centro y región Oriente, donde se encuentra la reserva de la mariposa Monarca. El objetivo es impulsar un programa de educación digital a través de la aplicación Aprende, instalada en los celulares, con la que tendrán la posibilidad de aprender un oficio, acceder a contenidos educativos de calidad y conocer más sobre la naturaleza de su estado con otra app llamada Naturalista. Se trata, sin duda, de un gran proyecto de integración social para preservar el medio ambiente. Esperemos que los smartphones sean utilizados para ese fin.