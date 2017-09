Cuando la BASURA nos alcance

Fernanda Tapia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE, (sí, esa organización que cada que hace una medición salimos muy mal renqueados los mexicanos) define como «residuo» a «aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas».

"La composición de la basura es la prueba de que pasamos de un estilo de vida en donde predominaban los productos orgánicos a uno de productos industrializados". La evolución o involución de la humanidad se puede medir simplemente por el tipo de desechos y según los expertos: "somos una sociedad que valora la acumulación, y la acumulación –es decir, el poseer mucho más de lo que necesitamos para vivir y disfrutar– se convierte eventualmente en un estorbo y en basura". Debo admitir públicamente que yo soy acumuladora profesional; es más, ya ni busco algún pretexto como esos que salen en la tele que aseguran que algún día pondrán una tienda, yo simplemente le encuentro un espacio y trato de poder caminar entre las cajas al estilo la tumba de tu Tutankamon. Fíjense qué curioso: "fabricamos objetos para envolver otros objetos que, luego de esta modesta función, son desechados". Esto ya sucedía, había que proteger los artículos transportados, por ejemplo, el artístico embalaje japonés para cuidar del camino sus finas cerámicas.

Lo que pasa es que aquellos envoltorios de palma tejida, se disolvía en la tierra. Y ahora…mangos!!! Y lo mismo tiramos cosas que podrían ser reutilizadas o recicladas que otras verdaderamente dañinas como las pilas. El otro día, buceando en la Media Luna (SLP) me encontré una pila oxidada en el fondo de la Cuevita. ¿Como diablos llego ahí? Sepa :0 Y según el Banco Mundial, "el mundo en desarrollo tendrá que enfrentar en 2025 mayores niveles de producción de desperdicios de los que sus ciudades podrán manejar". Ahora bien, es fácil pagarle a un municipio o de plano un país pobre, para ir a aventarles todo aquello que no queremos en nuestro propio territorio, tal es el caso los desechos tóxicos, los nucleares y anexas. Los cálculos se basan en que mil 400 millones de personas más, vivirán en las ciudades del mundo en 2025. En promedio, cada una de las personas de ese entonces, produciremos (espero vivir) 1.42 kg de basura urbana al día, más del doble de lo producido hoy (0.64 kg).Por ello, en los próximos 10 años, pasaremos de producir 680 millones de toneladas de desechos en las ciudades al año, a dos mil 200 millones. Recordemos lo que dicen muchos ambientalistas, los desechos no se convierten en basura por sí solos, esto se produce al revolverlos.

Si los separamos, reutilizamos o reciclamos es otro cantar. Aunque, por ejemplo, en la planta recicladora de Alemania, ya no tienen a quién venderle tanto desecho separado!!! Históricamente se cree que el problema de la basura se agudiza hasta que el homínido, de ser nómada, pasa establecerse en algún lugar. Sin embargo, había escasez de recursos y nuestros tátara tátarabuelos trataban de aprovechar al máximo lo que hubiera, o enterrar en el subsuelo con los muertos algunas de estas sobras. El problema no era muy grande y sobre todo los arqueólogos hoy en día agradecen semejante ocurrencia, porque así se puede investigar mucho de la forma de vida en aquél entonces. Jesús G. Barcala cuenta: "No sabemos la fecha exacta, pero fue hace alrededor de 10 mil años, cuando en alguna aldea cercana a las cuencas del Tigris o el Éufrates, alguien se dio cuenta de que la basura acumulada en los alrededores era la fuente de diversos problemas: carroñeros peligrosos muy cerca de los niños, las molestas moscas, ratas y el mal olor que, aunque ellos no lo sabían, arrastraba su carga maléfica de enfermedades. Algo había que hacer con la basura".

El primer vertedero de residuos en forma se le adjudica a los griegos, para variar, tan refinados ellos. El mismo Barcala nos narra: por ahí del año 400 a.C. lo establecieron en Atenas. En aquella época, según estudios realizados, un ciudadano producía de media casi tres kilos de basura, no mucho menos de las cifras producidas a principios del siglo XX. También por esa época, un edicto obligaba a los atenienses a no tirar la basura a menos de una milla de distancia de las murallas de la ciudad, aunque no pude encontrar datos sobre qué tanto se respetaba dicha ley (no estaba Arne y su brigada para regresarle la bolsita de basura a la vecina desordenada que quiere matar víbora en viernes). La Roma imperial, con sus apretadas insulae (edificios de apartamentos) desde cuyas ventanas los romanos acostumbraban tirar todo a la calle, tuvo que crear las primeras cuadrillas de basureros, quienes en grupos de dos recorrían las calles de la Ciudad Eterna con una carreta recogiendo desperdicios para luego llevarlos a los vertederos, siempre en las afueras de la ciudad.

También en Roma, durante algún tiempo, intentaron resolver el problema soltando cerdos por las calles cuales aspiradoras cuadrúpedas, pero sus barrigas tenían límites y, la basura era tan abundante que pronto se volvieron muy melindrosos a la hora de elegir lo mejor y dejar el resto (hasta eso traemos en el ADN psico-social). Pero cuando torció la puerca el rabo fue por ahí de 1551, un alemán decidió empacar los rollos de papel que producía, en más papel… pero nada tarugo: con su nombre y dirección grabados; ahí comenzó el empaquetado mercadológico y las consecuencias venideras. Sobre todo con la creación del plástico durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Gran Bretaña, que ahí hace su magnífica y terrible aportación. Y el investigador Barcala concluye: "Fue a partir de la década de los 50 del siglo XX cuando el rápido crecimiento de la población mundial, la emigración a las ciudades y la popularización de los plásticos que la solución de los vertederos dejó de ser suficiente y mucho menos adecuada para los estándares medioambientales que la ciudadanía comenzaba a exigir. De poco servían ya los servicios de recolección de basura ofrecidos por las ciudades, pues aún con sus enormes camiones tenían problemas para recogerla con la asiduidad necesaria.

La tecnología, empujada por la opinión pública, se puso manos a la obra para desarrollar sistemas de reciclaje, aunque no fue fácil y los gobiernos tuvieron que intervenir. En 1965, el Gobierno federal de los Estados Unidos se da cuenta, por fin, que la basura es un problema grave y establece la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos, promoviendo la búsqueda de nuevas formas de tratar la basura. Tres años después, el Presidente (gringo) ordena la primera encuesta nacional de residuos y, ese mismo año, la industria del aluminio comienza a reciclar restos de ese material, desde latas de refresco hasta persianas. 1970 vio el nacimiento de la Ley Federal de Aire Limpio, que obligó al cierre de las incineradoras y, muy acertadamente, el primer Día de la Tierra, el 22 de abril, el inicio del movimiento ecologista. En el año 2000, una ley en el estado de California obliga a todas las ciudades a reciclar al menos el 50% de la basura, un porcentaje que en la actualidad alcanza el 75%, y en Europa el 80%". Y que tal hoy en día con Trump abandonando el tratado de Tokio. Jodo!!!

Agua, Sol y basura …y menos libros de agricultura. (ANÓNIMO)

Lo que calienta

Según ambientalistas: la contaminación es una de las principales causas globales de mortalidad, afectando a más de 100 millones de personas y comparable a enfermedades globales como el paludismo o el VIH.

14 mil millones de libras de basura se vierten al mar cada año. La mayor parte es plástico. Más de 1 millón de aves marinas y 100 mil mamíferos marinos mueren por la contaminación cada año.

Aproximadamente el impresionante 46% de los lagos en los Estados Unidos están demasiado contaminados para la pesca, vida acuática o la natación. Los estadounidenses constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, sin embargo, los EU producen aproximadamente el 30% de la basura del mundo y utilizan el 25% de los recursos del mundo. Mientras más "desarrollo" mayor huella ecológica.

Arriba

El reciclaje previno que 85 millones de toneladas de materiales fueran eliminados en el 2010, frente a los 18 millones de toneladas en 1980.

Abajo

En México se producen cada día más de 100 mil toneladas de basura doméstica, equivalente a cerca de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos vertidos cada año en rellenos sanitarios, basureros o vertederos. La gestión de los residuos se ha centrado en un único aspecto: su eliminación.

Números comparados

En 2014 el zar de la basura bonaerense compró un jet valuado en 5 millones de dólares. Y al igual que el #FiscalCarnal que llevó a emplacar a Morelos su carrazo, este che, puso el avión usado a otro nombre para no pagar impuestos. Anthony Pratt, es el rey de las cajas de cartón reciclado allá en Australia y actualmente su fortuna asciende a unos 3 500 mdd, o sea, unas 4 375 000 iPads.

Lo chido

Los objetos más valiosos encontrados en la basura del mundo:

En Filipinas un pobre pescador o mejor dicho, pescador pobre, encontró dentro de un molusco una perla de 100 millones de dólares. Una anciana en Inglaterra tiró un monedero con 20 mil libras al basurero. No se sabe si alguien pudo encontrarlo.

Una chica recibió un colllar de diamantes como regalo de su amante. Pensó que era falso y lo lanzó a la papelera. Un vagabundo encontró la joya y trató de venderla en el mercado negro pero fue detenido. Pobre indigente y pobre galán!!!

Un gringo llamado Geoffrey quería regalarle algo a su esposa por el 23º aniversario de su matrimonio. Pensó que el bolso de su mujer era demasiado viejo así que se deshizo de él y lo reemplazó con otro nuevo. Cuando su mujer descubrió lo que había hecho se quedó en estado de shock. En su antigua bolsa guardaba piezas de oro por mas de 50 mil dólares.

Chacaleo

Has tirado algo importante a la basura?

@yvonne_esquivel

Tal vez mi anillo churumbela de diamantes de mis 15 años, cuando aspiré y ni cuenta me di.

@wendygerson

Por error tire mi celular a la basura, claro q el señor del camión dijo q no lo vio

@ruby_almazan

Si, mi dignidad con un ex y se la llevo la basura y pues no la he encontrado

Para pensarle

Y como hasta en las letrinas hay niveles, hay de desechos a desechos. ¿Qué me dices de la basura espacial? Poco mencionada en pelis pero muy referida en literatura de ciencia ficción: son todos aquellos objetos y fragmentos de origen humano que se encuentran en órbita terrestre. La mayoría de la basura espacial es el resultado de la destrucción en órbita de satélites y cohetes. Estas destrucciones en algunos casos son intencionales. Para 1993 se podían rastrear más de 7 mil objetos en órbita. El número de objetos detectables ha sido estimado en sólo 0.2% del total de objetos en órbita. Se estima que existen al menos 40 mil objetos de un centímetro y muchos miles de menores dimensiones. La basura espacial de un mismo origen pasa de ocupar la órbita del objeto que le dio origen, a diseminarse por toda órbita terrestre en unos 4 años. Los objetos masivos son atraídos por la Tierra y se desintegran sin dejar rastro alguno, sin embargo, los objetos y fragmentos menores no logran salir de órbita (caer hacia la Tierra) por lo que contribuyen a la basura espacial.

La basura espacial tiene gran repercusión en toda nueva misión espacial, ya sea que esté destinada a permanecer en órbita o salir al espacio exterior. El peligro de colisiones es significativo pues en la órbita baja los choques suelen ocurrir a 10 km/s. Un fragmento de 3 mm a esta velocidad tiene el mismo poder que una piedra de 15 cm de diámetro a 110 km/h. Y ¿qué hacer? Bueno, se ha propuesto enviar a órbita un globo de espuma capaz de recolectar esta basura. Además, para futuras expediciones se propone incluir en los fragmentos a liberar en órbita propulsores encargados de hacer caer hacia la Tierra tales objetos consiguiendo con esto su desintegración. Y claro, a ver si no nos caen justo en la choya.

Ejecuciones al día de hoy

13 MIL 152 OCCISOS, muy POR ARRIBA DE LOS 11 MIL 141 REGISTRADOS EN EL MISMO PERIODO DE 2011, ESTE ES EL AÑO MÁS VIOLENTO DE LA HISTORIA RECIENTE. EN PROMEDIO, CADA MES EN MÉXICO SE REGISTRAN MIL 300 ASESINATOS, 78 AL DÍA.