Confidencial: Raúl Cervantes, en un escenario complejo

Confidencial

Raúl Cervantes, procurador General de la República, tiene un escenario complejo, ya no digamos en torno a su pase a la futura Fiscalía General sino en su permanencia en la propia Procuraduría General de la República, donde despacha. La presión en su contra va en aumento cada día. Ayer, el PRI cedió ante el PAN y avaló quitar el pase automático a Cervantes; antes, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al presidente Enrique Peña Nieto un procurador de transición, y el ombudsman, Raúl González, exhortó a los senadores a buscar que la Fiscalía General sea “independiente, autónoma y eficaz”.

Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan y posible candidata de Morena a la jefatura de gobierno, brilló por sus tuits de apoyo a la comunidad durante la inundación que sufrieron 13 colonias de la demarcación tras las fuertes lluvias que azotaron la noche del miércoles el sur de la Ciudad de México. Sin embargo, llamó la atención su ausencia en las zonas anegadas, lo que generó críticas en el resto de los partidos, quienes la compararon con la labor hecha por los delegados de Xochimilco, Avelino Méndez, y Coyoacán, Valentín Maldonado, quienes estuvieron hasta la madrugada acompañando a los vecinos. Fue hasta entrada la mañana que Sheinbaum acudió personalmente al llamado de los habitantes de Tlalpan que recorrió, junto con su equipo, las partes afectadas.

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, sigue sin solucionar la inseguridad y la violencia en su entidad, la cual un día registra un desaparecido, al otro un secuestro y al siguiente un ejecutado o un enfrentamiento, o ambos. Por allá se habla de que habitantes, empresarios y comerciantes elaboran una propuesta que entregarán al gobernador, cuya marca es de cinco asesinatos cada 24 horas, todo un récord.

Jalisco

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, lleva una semana sin actividades como presidente municipal. Mencionan que estuvo fuera de la ciudad formando parte de las negociaciones del Frente Ciudadano y es casi un hecho que el modelo nacional se replicará en Jalisco. En otras palabras, tendremos un híbrido entre Movimiento Ciudadano, PAN y PRD buscando la gubernatura el próximo año. El PRI entonces la tiene complicada, porque hasta el momento no tienen un candidato a nivel local que pueda sobresalir y dar la competencia al frente que impulsará a Alfaro. De ser Arturo Zamora el ungido, se le avisora un camino no menos difícil. ¿Entonces el Frente Ciudadano tiene la elección ganada? Probablemente no, la aparición de un candidato ciudadano podría asestar un golpe a las aspiraciones de Alfaro, pero hasta el momento no hay nadie quien levante la mano.