Instrucciones para declarar la guerra a un popote

Eduardo Navarrete

Paso 1. Valore esos ingeniosos nombres

Amo la palabra popote. Si viviera antes de su invención y me fuera revelado el secreto tecnológico del popote, lo primero que haría, sería llamarlo así antes de que algún payasito de crucero o una marca de desagüe patentara el término. En estos tiempos, el nombre con el que puedan reconocerlo puede ser más importante que su función.

Paso 2. Encuentre la fuente de su aversión

Amo tanto ese nombre, que el balance universal hace que el objeto del que hablamos, un triste tubo desechable, se haya convertido en enemigo insensible de los millennials. No, no tiene gluten y no es que lo anhele. Tampoco es odiado por su característico sonido cuando se ha terminado el 98% del refresco y alguien va por ese 101%. El problema es que a diferencia de un ser humano (y de sus ideales), los popotes no son biodegradables. Sólo tome un popote y valide su mensaje: en su aporte descansa la cultura de lo desechable.

Paso 3. Investigue su utilidad

Un popote, que sirve para que no se canse al levantar sus 150 ml de azúcar envasada, y con un tiempo de utilidad de lo que sus labios decidan para acabar con esa bebida refrescante, permanecerá donde decida el señor de la basura alojarlo. Y si es en el mar, sólo exhibirá nuestra educación como especie: The Ocean Conservacy, una ONG, encontró en 2010 casi medio millón de popotes en las playas. En un mundo en el que nada es permanente, el problema con los popotes es que estos desafían al tiempo de una manera valiente y torpe para la convivencia con el ambiente.

Paso 4. Hágase aprendiz de los detalles

No es porque debamos emprender una cruzada promillennial, sino porque la vida se configura de esos detalles sobre los cuales uno pone atención, por ello es oportuno erradicar de su vida los popotes, junto con una plétora de hábitos y costumbres que hemos perfeccionado para acabar con el ambiente y con el sentido común.

Paso 5. Tenga en cuenta su origen

Los primeros popotes fueron tallos de centeno, hasta que en 1880, un periodista y cigarrero norteamericano, Marvin Stone, llevó a cabo la importante maniobra de enrollar una hoja de papel en un lápiz, pegar los extremos con pegamento y recubrirla con cera. Pero la palabra fue tomada del náhuatl “popotl”, que era el nombre para designar al tallo que se usa para fabricar escobas.

Paso 6. Encárguese que no sea un solo sorbo

Estamos tan acostumbrados a la costumbre y con ella a recibir un popote con cada bebida, que difícilmente se repara en su inutilidad. ¿Para qué tener un mediador entre el recipiente y los labios? En esto estoy de acuerdo y me uno solidariamente a la cruzada. Ahora vamos por todas las demás atrocidades en la lista de cosas que hacemos sin reparar en sus consecuencias. Sean burdas, sutiles, profundas o superficiales.